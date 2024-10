“Procura não existe”: Ford pede ajuda ao Reino Unido para atingir meta de vendas de elétricos

Longe de atingir os objetivos impostos pelo Reino Unido, a Ford está a pedir ajuda ao Governo britânico para chegar à meta de vendas de carros elétricos.

A Ford está longe do objetivo fixado para as fabricantes, que dita para aumentarem a sua quota de veículos elétricos a bateria para 22% das vendas totais de automóveis e 10% das vendas de carrinhas.

Por isso, com o prazo a encurtar, a empresa está a pedir ao Governo britânico que flexibilize a legislação que exige que quase um quarto das vendas de automóveis sejam de modelos totalmente elétricos em 2025.

Além disso, está a apelar que faça mais para incentivar as vendas de veículos elétricos a bateria.

A procura dos clientes não existe. Precisamos de fazer algo agora para gerar essa procura.

Disse Lisa Brankin, diretora-geral da Ford Grã-Bretanha e Irlanda, ao Automotive News Europe.

Estratégia da Ford poderá deixá-la longe do objetivo do Reino Unido

De facto, apenas 4,6% dos carros que a Ford vendeu no Reino Unido até agosto eram carros totalmente elétricos, de acordo com a Dataforce.

A Ford vai aumentar essa quota no quarto trimestre com o recém-lançado SUV compacto elétrico Explorer e o SUV Capri, de estilo coupé. Contudo, estes poderão não ser suficientes para que a Ford cumpra os objetivos estabelecidos.

As fabricantes de automóveis podem ser multadas em até 15.000 libras (cerca de 17,8 mil euros) por veículo se não cumprirem os objetivos que foram introduzidos para ajudar a indústria automóvel a contribuir para as metas de redução de emissões do país.

As fabricantes podem, ainda, evitar as penalizações utilizando um programa de troca de créditos.

