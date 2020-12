Apple e Google fazem ultimato a empresas com apps que usem software X-Mode Social

A Apple e a Google solicitaram aos seus programadores que deixem de utilizar sistemas X-Mode nas aplicações sob a pena destas serem banidas. Para tal, a Apple deu um prazo de duas semanas e a Google apenas sete dias. Segundo informações, o X-Mode obtém dados de localização das aplicações na App Store e Google Play Store e vende essas informações para contratados associados às forças armadas dos EUA e à indústria de segurança nacional.

Este software na mira das duas empresas recolhe dados e estes poderão parar nas mãos das forças militares dos EUA. Adensa-se a controvérsia e as duas gigantes querem cortar o mal pela raiz.

Apple e Google querem banir X-Mode Social

O Google está a dar aos programadores sete dias para remover o X-Mode. Já no caso da Apple, esta informou os programadores que têm duas semanas para remover os localizadores X-Mode das suas apps. A empresa de Cupertino descobriu que 100 apps produzidas por 30 programadores que incluíam o software X-Mode. Estas apps já foram descarregadas milhões de vezes.

No mês passado, a Vice publicou um artigo sobre como o X-Mode recolhe dados diretamente de aplicações e depois os vende às agências do governo que os fornece aos militares dos EUA. O X-Mode paga aos programadores para incluir o seu SDK nas aplicações e, em abril, o CEO do X-Mode disse que monitoriza mais de 25 milhões de dispositivos nos Estados Unidos e 40 milhões noutros lugares.

Isso levou a uma investigação do governo sobre a venda dos dados, o que por sua vez levou à proibição da Apple e da Google. Desde então, o X-Mode afirmou que está a reavaliar o seu trabalho com o governo e que foi injustamente escolhido porque muitas outras empresas recolhem dados semelhantes.

A proibição do SDK do X-Mode teria implicações mais amplas no ecossistema, considerando que o X-Mode recolhe dados de aplicações móveis semelhantes aos da maioria dos SDKs de publicidade, a Apple e o Google estariam a abrir o precedente de que podem determinar a capacidade de empresas privadas de recolher e usar dados de aplicações móveis.

Disse a empresa.

Utilizadores exigem mais segurança nos seus dados

Num comunicado, o senador Ron Wyden, que lançou uma investigação sobre o X-Mode, disse que a Apple e o Google estão a “fazer a coisa certa”.

Os americanos estão cansados ​​da conversa sobre aplicações que vendem as suas informações de localização e outros dados confidenciais para qualquer pessoa com um talão de cheques, inclusive para o governo.

Referiu Wyden.

A Apple e a Google merecem crédito por estarem a fazer a coisa certa. Devem exilar o X-Mode Social, a empresa de rastreio de maior visibilidade, das suas lojas de aplicações. Contudo, ainda há muito mais trabalho a ser feito para proteger a privacidade dos americanos, incluindo erradicar muitos outros gestores de dados que estão a sugar os dados dos telefones dos americanos.

A Apple está a trabalhar para reduzir a utilização de outras aplicações que recorrem aos mesmos métodos de localização. No iOS 14.3, a Apple está a implementar um novo recurso na App Store que exige que os programadores divulguem quais dados são recolhidos das pessoas que usam as suas aplicações. Além disso, a partir do próximo ano, as aplicações também terão que obter permissão do utilizador para localizar pessoas nas aplicações e sites.