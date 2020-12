Curse of the Sea Rats, uma aventura de piratas diferente

Os estúdios espanhóis Petoons Studio, anunciaram esta semana o desenvolvimento de Curse of the Sea Rats. Uma aventura à antiga, que teve uma campanha Kickstarter ativa recentemente e que poderá vir a revelar-se numa ótima surpresa.

Venham conhecer Curse of the Sea Rats.

Curse of the Sea Rats, em desenvolvimento pelos espanhóis Petoons Studio, é uma aventura bastante interessante e que poderá mesmo vir a ser uma surpresa muito agradável, quando for lançado no próximo ano para PC (via Steam), Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One e consolas de Próxima Geração.

Imaginem que são os comandantes de um navio pirata e que, por um feitiço lançado por uma pirata bruxa (Flora Burn), tanto vocês como os vossos marinheiros, são transformados em ratos. Pois, bem! É este o ponto de partida para Curse of the Sea Rats.

O jogador terá 4 personagens à escolha e a aventura poderá ser jogada em singleplayer ou multiplayer cooperativo de 4 jogadores. Douglas, Buffalo, Akane e Bussa são os 4 marinheiros que partirão nesta aventura na qual terão de capturar a pirata Flora Burn e quebrar o feitiço que os transformou em ratos.

Cada personagem tem as suas próprias habilidades e ataques especiais que podem ser melhorados ao longo da aventura que decorre nas costas da Irlanda.

Curse of the Sea Rats combina cenários e personagens 2D desenhados à mão, que percorrem cenários em 3D. O jogo, que apresenta mecânicas de platforming, decorre numa perspetiva lateral 2.5D, através da qual iremos encontrar inúmeros inimigos e combater em tempo real.

Segundo os Petoons Studio, o mundo onde Curse of the Sea Rats acontece será bastante generoso e a progressão do jogador será aberta, ou seja, havendo liberdade de exploração e não seguirá um argumento rígido ou linear.

Curse of the Sea Rats será lançado para o ano que vem para PC (via Steam), Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One e consolas de Próxima Geração.