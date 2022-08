Embora a proteção da sua privacidade online venha a ser um assunto de interesse já há algum tempo, os eventos nas notícias - por exemplo, a história do chat do Facebook recentemente entregue à polícia - trouxeram-na novamente para a frente de ataque. Mas como proteger a sua privacidade enquanto se mantém em contacto com amigos e familiares? Bem, pode começar por utilizar encriptação de ponta-a-ponta (E2EE) do Messenger.

Descubra como ativar esta funcionalidade.

Embora haja uma série de aplicações de mensagens que ostentam características de privacidade acrescidas, por vezes não se consegue persuadir as pessoas com quem se quer manter em contacto a utilizá-las.

Basicamente, a encriptação de ponta-a-ponta significa que ninguém - mesmo a empresa Meta do Facebook - deve ser capaz de ler o que está no seu chat. Resumidamente, isto é conseguido através da atribuição de uma chave especial à conta de cada parte; apenas a conta com essa chave pode desbloquear a mensagem.

Como ativar a encriptação de ponta-a-ponta no Messenger

Atualmente, a Meta tem E2EE disponível na sua plataforma Messenger, mas apenas numa base de conversa por chat. A empresa anunciou a sua intenção de ligar a E2EE por predefinição em breve, mas entretanto, se está prestes a embarcar numa conversa no Messenger que pretende manter privada, eis como ativá-la:

1. Abra o Messenger no seu smartphone e selecione "Conversas" no menu inferior.

2. Clique no ícone localizado no canto superior direito (parece uma caneta).

3. Alterne o ícone de bloqueio no canto superior direito.

4. Selecione o nome da pessoa com quem deseja conversar.

Nota: de acordo com a Meta, existem algumas contas que não pode utilizar com E2EE, tais como empresas e contas de figuras públicas.

Se já estiver a conversar com a pessoa e decidir que quer ativar o E2EE, também o pode fazer:

1. Dentro da conversa, clique n nome da pessoa para aceder às informações.

2. Clique em em "Abrir conversa secreta".

A partir daqui, pode também entrar no modo "mensagens temporárias" do Messenger, que fará com que a conversa desapareça quando a fechar.

1. Na página de informação, toque em "Modo temporário".

2. Ative o "Modo temporário".

Uma coisa a ter em conta é que uma conversa encriptada só pode ser entre as pessoas nessa conversa - e os dispositivos que elas estão a utilizar. Se iniciar uma conversa encriptada num dispositivo móvel, não pode simplesmente passar para outro dispositivo e continuá-la - tem de ir ao Messenger no outro dispositivo e adicioná-la manualmente (os outros participantes serão notificados de que foi adicionado um novo dispositivo).

Além disso, pode participar em conversas encriptadas na web utilizando a aplicação Messenger no Chrome, Safari, e Firefox (no Firefox, ironicamente, o modo privado deve ser desativado).

