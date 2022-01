A segurança dos serviços da Meta tem sido um tema constante nos últimos tempos. A dona da maior rede social da Internet tem procurado por tudo garantir a proteção das conversas dos seus utilizadores e isso é visível no Messenger e no WhatsApp.

Para elevar ainda mais estes padrões e dar outras garantias aos utilizadores, foi agora anunciada uma novidade. A cifra ponto a ponto das mensagens trocadas no Messenger chegou finalmente a todos os utilizadores, nas suas conversas privadas.

A promessa de haver uma cifra que garanta a proteção das mensagens dos utilizadores não era nova. A Meta, ainda como Facebook, já tinha revelado aos utilizadores que estava a trabalhar nesta área, sendo esta uma das suas prioridades.

Esse momento chegou agora e a gigante da Internet anunciou finalmente que tem disponível este mecanismo de cifra ponto a ponto para as mensagens pessoais. Este garante que tudo o texto que seja trocado dentro destas conversas será realmente privado e protegido.

Esta opção estará disponível para os utilizadores do Messenger usarem de imediato e tem duas formas de ser ativada. Uma delas é usada dentro das conversas, arrastando do final para o topo até surgir a mensagem de cifra. A outra é com a escolha do cadeado quando uma conversa é iniciada entre 2 utilizadores.

Dentro deste modo, e para além das mensagens cifradas, há mais novidades no campo da segurança. Sempre que forem realizadas capturas de ecrã estas passam a ser notificadas na conversa, para que ambas as partes saibam que esta aconteceu.

Além disso, todas as opções presentes nas conversas e chamadas normais passam a existir também nas mensagens cifradas ponto a ponto. Podemos usar GIFs, responder diretamente e até reagir a uma mensagem. Estas podem também ser reencaminhadas para outros contactos.

Depois de termos esta cifra nas mensagens de grupo, estas surgem agora aberta a todos os utilizadores e em todas as plataformas. A segurança fica assim garantida em mais áreas e o Messenger da Meta está mais protegido, bem como os utilizadores.