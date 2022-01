Apesar de ser uma proteção de segurança única e muito eficaz, o Face ID do iPhone tem estado limitado durante os tempos de pandemia. A presença das máscaras limita a possibilidade de reconhecer os utilizadores do iPhone e assim desbloquear.

Claro que a Apple quer contornar esta limitação e parece estar a dar grandes passos nesse sentido. A mais recente versão de testes do novo iOS 15.4 tem novidades neste campo, com a presença de uma nova opção, que permite usar o Face ID com uma máscara.

A Apple tem explorado ao máximo o que consegue tirar do Face ID. Esta é atualmente a sua funcionalidade mais segura e a empresa deposita nela toda a proteção do iPhone e dos utilizadores. Isto claro, e estes não usarem uma máscara, o que os deixa impossibilitados de serem reconhecidos.

Mesmo com algumas opções adicionais para contornar esta limitação, recorrendo ao Apple Watch e a outras formas, os utilizadores pediam mais. Isso parece estar prestes a ser conseguido, segundo o que a versão beta do iOS 15.4 apresentou agora.

Here’s the new toggle in iOS 15.4 (settings > Face ID > Use Face ID with a Mask) pic.twitter.com/nL8PPxrrZe — Brandon Butch (@BrandonButch) January 27, 2022

Após a instalação desta versão de testes, os utilizadores reportaram que o iPhone está a pedir uma nova configuração do Face ID, agora com a indicação de que pode ser usado com máscara. A Apple alerta que este é mais seguro sem máscara, mas revela também que permite usar desta nova forma.

Para fazer a autenticação com a máscara, a Apple assenta no reconhecimento de traços caraterísticos em torno da zona dos olhos. A marca recomenda também que os utilizadores usem óculos, pois o Face ID funciona melhor com este complemento.

Apesar de usar o Face ID, algo que existe desde o iPhone X, nem todos os smartphones vão suportar a autenticação com a máscara. Esta funcionalidade está apenas disponível nos modelos mais recente se limita-se ao iPhone 12 e ao iPhone 13.

É sem qualquer dúvida uma excelente novidade que o iOS 15.4 traz. Dispensa o Apple Watch para desbloquear o iPhone e ao mesmo tempo garante que os utilizadores continuam protegidos, quer contra acessos não autorizados, quer contra a COVID-19.