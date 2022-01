Todos reconhecem a Play Store como a loja de apps do Android e dedicada apenas aos smartphones e aos tablets que usam o sistema da Google. É uma das mais ricas deste sistema, mesmo com alguma concorrência tímida.

A verdade é que esta loja de apps parece estar a mudar com novas ofertas. O que foi descoberto mostra que a Play Store agora também pode ser usada para instalar jogos no Windows. Há algo a mudar para estes lados?

O Windows e o Android estão a aproximar-se de forma muito interessante. Já observamos o sistema da Google presente de forma autónoma no que a Microsoft oferece na última versão do seu sistema, o que vai abrir a porta à utilização de apps aqui.

Esta aproximação parece estar agora a alargar-se ainda mais com uma novidade que foi vista. A Play Store está agora a permitir que sejam carregados jogos que depois podem ser instalados não apenas no Android mas também no Windows.

A primeira proposta que foi encontrada é o jogo Lineage2M, que está já na Play Store e pronto a ser usado. O utilizador tem agora nesta interface, e através do browser, um botão para fazer a instalação da app diretamente para o Windows.

Para correr estas apps Android diretamente no Windows, está presente o conhecido emulador Purple. Não se sabe se este ficará apenas para a Google e se este seu projeto ou se outros, como a Microsoft, o vai aproveitar de alguma forma no futuro.

Wow, I've never seen the official @GooglePlay Store offer a cross-platform Windows download for an Android game.



I thought it was the new Play Games for Windows at first, but it's not - it's powered by an emulator called PURPLE.



Is this the only instance of such an integration? pic.twitter.com/wNRUegRSOO