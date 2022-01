MediaTek anuncia o SoC Kompanio 1380 de 6nm para Chromebooks

A MediaTek não é a marca mais popular entre os consumidores, mas ninguém nega que é uma empresa forte, especialmente no segmento dos processadores para dispositivos móveis.

Agora a fabricante taiwanesa apresentou mais um produto de peso. Trata-se do SoC Kompanio 1380 produzido num processo de 6nm e que se destina aos Chromebooks premium.

MediaTek anuncia o SoC Kompanio 1380 para Chromebooks

A taiwanesa MediaTek revelou recentemente o seu novo SoC Kompanio 1380 destinado aos Chromebooks premium. Este novo processador é fabricado no processo de 6 nanómetros da sua conterrânea TSMC.

O SoC conta com quatro núcleos ARM Cortex-A78 de alto desempenho com um clock de até 3 GHz e outros quatro ARM Cortex-A55 de eficiência energética. No que respeita ao processamento gráfico, estes ficam a cargo do chip ARM Mali-G57 com cinco núcleos. Esta GPU vai assim permitir que o Kompanio 1380 suporte dois monitores 4K de 60Hz ou um monitor 4K de 60Hz e dois 4K de 30 Hz.

A MediaTek integrou a sua tecnologia de Inteligência Artificial APU 3.0 neste SoC, o que possibilita acelerar aplicações de câmara e voz IA, otimizando também o tempo de vida útil da bateria. O processador suporta ainda descodificação de hardware AV1 e permite que os utilizadores exibam filmes e programas de TV em 4K com as melhores configurações de qualidade.

Segundo as especificações reveladas, o Kompanio 1380 da MediaTek conta também com processadores digitais de sinal áudio (DSP), que oferecem recursos de voz VoW (Voice On Wakeup) com um baixo consumo de energia que podem ser usados em diversos serviços inteligentes de assistente de voz. O chip suporta ainda Wi-Fi 6/6E, Bluetooth v5.0, GPS, Glonass, BeiDou, Galileo e QZSS.

O Acer Chromebook Spin 513 será o primeiro computador equipado com este novo SoC da MediaTek e, de acordo com a empresa, as primeiras unidades devem chegar ao mercado em meados do mês de junho deste ano.