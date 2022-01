Não perca as datas mais importantes para ações de marketing e redes sociais

A E-goi lançou esta semana a nova edição, gratuita e online, do tradicional calendário de marketing e redes sociais.

Tenha o calendário com as datas das ações de marketing e redes sociais

A E-goi, empresa de automação de marketing, lançou esta semana uma nova edição, gratuita e online, do tradicional calendário de marketing e redes sociais.

São mais de 250 datas estratégicas e informações criadas com o objetivo de ajudar empreendedores, empresários, profissionais de marketing e de redes sociais no planeamento estratégico de qualquer tipo de negócio.

Segundo o Head of Marketing da E-goi, Marcelo Caruana

O calendário é um recurso 100% grátis para ajudar as empresas a construírem estratégias de marketing criativas e consistentes. É uma fonte de inspiração com sugestões de publicações, ações de marketing e ideias de conteúdo que permitem poupar tempo precioso na comunicação e marketing das empresas

O calendário é adaptado a diferentes tipos de negócios, com datas comerciais mais comuns, como Black Friday, além de sugestões para segmentos mais específicos, como e-commerces, imobiliárias e clínicas, por exemplo.

Também inserimos datas menos óbvias e mais cómicas, que podem ser diferentes e engraçadas, para ajudar a estreitar a relação com o cliente de forma criativa

| comenta Caruana.

O recurso foi lançado pela primeira vez há quase 10 anos e, anualmente, traz atualizações para reforçar as estratégias de marketing. A nova edição do calendário digital está disponível para ser integrada nos calendários Google, no Mac ou no Outlook.

Obtenha o Calendário