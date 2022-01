Internet barata em Portugal? A SkyDSL tem por 12,90 euros

A fatura das comunicações tem sempre algum peso no bolso dos portugueses. Apesar de existirem estudos que indicam que o valor tem vindo a baixar, comparativamente a um ordenado mínimo, o valor significa quase 10% para os pacotes mais populares.

Em Portugal, há uma operadora que tem um serviço de internet por 12,90 euros. Já conhece a SkyDSL?

Internet por 12,90 euros: Velocidade de 18 Mbps e um tráfego de 8GB

A empresa alemã SkyDSL tem uma das ofertas de internet mais interessantes e baratas do mercado. A skyDSL é um ISP de banda larga por satélite, disponível em Portugal com planos baratos. Como alternativa real à convencional DSL, através da skyDSL poderá ter Internet rápida em qualquer lugar, mesmo onde não existe outra disponibilidade como fibra ótica ou DSL.

A Internet por satélite é hoje uma tecnologia moderna e confiável para usufruir de uma ligação rápida, seja no campo ou na cidade. A instalação e a ativação do sistema é normalmente rápida e fácil. De acordo com a Selectra, "ao contrário da maioria das tarifas de internet, a SkyDSL não exige qualquer tipo de fidelização e, por isso, o cliente pode abdicar do serviço a qualquer momento.

Por apenas 12,90 euros os clientes podem ter Internet com uma velocidade de download de 18 Mbps e um tráfego de 8GB através do serviço skyDSL2+ em casa S. Com o serviço skyDSL2+ em casa M, o valor sobe para os 26,90 euros (24 Mbps e volume de dados ilimitado). O terceiro plano, o skyDSL2+ em casa L Premium, oferece uma ligação com velocidade de 50 Mbps e volume de dados ilimitado. O preço deste plano skyDSL2+ em casa L Premium é de 29,90 euros.

Quando se fala em Internet por satélite, o nosso primeiro pensamento é o serviço da SpaceX, mas a verdade é que há muitos mais. De acordo com a ANACOM, em Portugal, o serviço de Internet por satélite tem 7 prestadores com ofertas retalhistas.

O regulador das comunicações salienta que este serviço "é especialmente vocacionado para zonas remotas, de baixa densidade populacional e/ou de orografia mais complexa".

Leia também...