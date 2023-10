Meta quer cobrar entre 13 e 16 euros pelo Facebook e Instagram sem anúncios

Já tínhamos ouvido que a Meta estava a planear implementar novas formas de monetização das suas redes sociais. Agora, sabe-se que está perto de cobrar para a utilização do Instagram e do Facebook sem anúncios.

Esta tática já não nos é nova, pois temos assistido a uma mudança crescente na forma como as redes sociais se apresentam. No entanto, os preços variam e as propostas pagas vão diferindo de rede para rede.

Meta quer que europeus paguem para usar Facebook e Instagram

Segundo adiantado pelo The Wall Street Journal, a Meta quer cobrar uma mensalidade de 14 dólares (13,37 euros à taxa de câmbio) para se usar o Instagram sem anúncios no telemóvel, e 17 dólares (16,23 euros à taxa de câmbio) para se usar o Instagram e o Facebook no PC sem anúncios.

Além disso, cada conta adicional no PC poderá custar cerca de 6 euros, enquanto nos dispositivos móveis o preço deverá rondar os 13 euros - devido às taxas cobradas pela Apple e pela Google.

Pelo que está a ser adiantado pela imprensa, estas propostas já terão sido apresentadas pela Meta aos reguladores europeus, nas últimas semanas, e o objetivo passará por contornar as normas da União Europeia que previnem a exibição de anúncios personalizados.

Além dos europeus, os executivos da Meta também ter-se-ão reunido com reguladores de privacidade na Irlanda e com reguladores de concorrência digital na Bélgica.

O projeto, de nome subscription no ads, procura dar uma alternativa ao utilizador: escolher entre continuar a aceder ao Instagram e ao Facebook sem custos, mas com anúncios personalizados, ou pagar para usar as redes sociais sem anúncios.