Apple Watch será assim importante para a saúde dos seus utilizadores?

O mundo é influenciado por modas, pelas novidades que por vezes se tomam tendência. Os smartwatches são hoje uma tendência e muitas pessoas acreditam que os dispositivos os podem ajudar na sua vida, mais concretamente, no que toca à monitorização de sinais vitais. Como tal, Sharath Sriram, um programador de 25 anos de Bengaluru, escreveu uma carta ao CEO da Apple, Tim Cook, a agradecer o Apple Watch!

O stress que leva à loucura

Sharath Sriram, um técnico de 25 anos de Bengaluru, escreveu uma carta ao CEO da Apple, Tim Cook, agradecendo-lhe pelo Apple Watch, que o ajudou a recuperar de graves problemas de saúde mental.

Sharath trabalhava numa empresa em fase de arranque como programador iOS. Jovem e ambicioso, o homem dava tudo de si pelo trabalho. Ele não sabia que isso o levaria a alguns problemas de saúde graves. Horas extra no trabalho, demasiado stress e uma gestão que não o apoiava tiveram um impacto na saúde de Sharath. Foi nessa altura que o Apple Watch veio no seu auxílio e ajudou o jovem a recuperar.

O programador escreveu agora ao diretor-executivo da Apple, Tim Cook, chamando ao Apple Watch o "gadget mais útil que alguma vez comprou".

Segundo partilhou, ele trabalhava no lançamento de uma grande funcionalidade no seu anterior local de trabalho, o que exigia longas noites e fins de semana de trabalho. A direção da empresa também criticava os empregados na mesma altura.

Criticavam muito o nosso trabalho e criticavam constantemente as nossas ideias e o nosso árduo esforço. Colegas começaram a demitir-se por esse motivo e o volume de trabalho tornou-se mais intenso devido à menor quantidade de mão de obra, o que contribuiu para aumentar o stress que eu sentia.

Afirmou o jovem.

O jovem chegava muitas vezes a casa exausto e algumas vezes ganhou febre. Foi então que Sharath começou a receber alertas sobre o seu ritmo cardíaco invulgar no seu Apple Watch. Partilhou as leituras com a mulher e os dois consultaram um médico de clínica geral com as leituras do ritmo cardíaco do Apple Watch e algumas leituras do ECG.

Inicialmente, a médica pediu-me para fazer alguns exames para ver se havia outros problemas físicos - pediram-me um ECG clínico e algumas análises ao sangue. Depois de avaliar todos os relatórios, ela concluiu que eu não tinha qualquer outro problema e que os problemas de ritmo cardíaco eram um resultado direto do stress.

Revelou Sharath.

Apple Watch deteta o stress através das anomalias no ritmo cardíaco

Para tentar debelar o quadro de stress, a médica pediu-lhe que encontrasse uma forma de trabalhar nesta empresa sem a pressão que lhe fazia mal ou que se despedisse imediatamente. Foi-lhe dito mesmo que trabalhar mais alguns meses com o mesmo nível de stress poderia ser prejudicial e ter implicações a longo prazo no meu coração. Sharath procurou um novo emprego e conseguiu despedir-se dessa empresa em poucas semanas.

Pouco depois, notou uma mudança na sua saúde. O seu ritmo cardíaco no Apple Watch baixou drasticamente (de 83 BPM durante o período de stress para 71 BPM) sem qualquer outra alteração no seu estilo de vida.

O homem, satisfeito por ter sido alertado pelo relógio, sentiu-se impelido a escrever uma mensagem de correio eletrónico a Tim Cook, compreendendo que, se não fossem as notificações do ritmo cardíaco, não teria levado a sério o stress e a saúde mental.

"Olá Tim, Queria agradecer-lhe a si e à equipa da Apple por terem criado o Apple Watch - provou ser o gadget mais útil que alguma vez comprei. Recentemente, passei por um período muito difícil na empresa onde trabalhava - era um ambiente stressante em que era tratado injustamente pelo meu patrão. Isso estava a afetar a minha saúde mental, mas eu não sabia o efeito que tinha na minha saúde física. Mas, rapidamente, comecei a receber várias notificações de ritmo cardíaco elevado no meu relógio sempre que participava em reuniões. A seguir, ficava terrivelmente doente e demorava algumas horas a recuperar. Consultei uma médica por causa das leituras do ritmo cardíaco e ela ajudou-me a compreender que o stress estava a afetar o meu corpo e o meu coração. A minha saúde mental estava a começar a afetar também a minha saúde física. Apercebi-me do impacto do ambiente e comecei a procurar um novo emprego. Tenho o prazer de dizer que estou agora num local de trabalho muito melhor, com colegas mais simpáticos que me permitem fazer o meu melhor trabalho. O meu Apple Watch também reflecte isto, pois o meu ritmo cardíaco em repouso nunca esteve tão bom e o meu sono e outros sinais vitais também melhoraram muito. Estou contente por o Apple Watch me ter ajudado a compreender o efeito do stress na minha saúde e por me ter ajudado a dar prioridade ao meu bem-estar físico e mental. Obrigado por criarem este produto fantástico. - Sharath"

Sharath espera que Tim veja o e-mail e lhe responda um dia.