Apple remove emulador de Game Boy iGBA da App Store por violações de direitos de autor

Tão depressa apareceu como desapareceu. Neste fim de semana foi anunciado que estava disponível um emulador do Game Boy para iPhone, através da App Store, horas depois a Apple removia a aplicação invocando spam e violações de direitos de autor. Mas, se havia dado o OK, o que mudou?

A ideia era muito interessante e estava a atrair muitos utilizadores. Basicamente, o que se pensou, foi que, devido à mudança de paradigma imposta pela UE, a Apple poderia facilitar a introdução do primeiro emulador de jogos a estar disponível para iPhone e iPad. Assim, referia-se, com o iGBA, passava a ser possível carregar e reproduzir ROMs descarregados para o dispositivo – algo que não é possível legalmente há cerca de duas semanas.

E de factos a Apple chegou à conclusão de que não havia legalidade na aplicação e no que ela disponibilizava.

Game Boy iGBA: spam e direitos de autor... disse a Apple

Algumas horas depois do lançamento, a empresa de Cupertino dava a saber que retirou o emulador de Game Boy iGBA da App Store por violar as Diretrizes de Revisão de Aplicações da empresa relacionadas com spam (secção 4.3) e direitos de autor (secção 5.2), mas não forneceu quaisquer detalhes específicos.

O iGBA era uma versão imitadora da aplicação de código aberto GBA4iOS do programador Riley Testut, que há muito é distribuída fora da App Store. O emulador chegou ao topo das tabelas da App Store após o seu lançamento este fim de semana, mas os utilizadores nas redes sociais queixaram-se de que a aplicação era uma cópia descarada, coberta de anúncios.

Aparentemente, a Apple aprovou uma imitação do GBA4iOS. Eu não dei permissão a ninguém para fazer isso, mas agora está no topo das preferências (apesar de estar cheio de anúncios + seguimentos). Ele brincou que estava "tão feliz que a App Review existe para proteger os consumidores de golpes e roubos como este".

Disse Testut, numa publicação no Threads, no passado sábado.

Não está claro se a Apple removeu o iGBA porque sentiu que a aplicação roubou o GBA4iOS. Apesar de serem pedidos mais esclarecimento à empresa, a Apple ainda não se tinha pronunciado.

O que faz o iGBA?

O iGBA permite aos utilizadores do iPhone jogar jogos Game Boy carregando ROMs gratuitas descarregadas da Web. É possível encontrar ROMs online para uma grande variedade de jogos, incluindo os dos populares franchises Pokémon e The Legend of Zelda.

O emulador ainda pode ser utilizado por aqueles que o instalaram nos seus iPhones antes de ser retirado da App Store.

No seu site de apoio ao cliente nos EUA, a Nintendo afirma que o descarregar de cópias piratas dos seus jogos é ilegal. Não é claro se a Nintendo enviou uma queixa à Apple sobre o iGBA e se isso pode ter sido um fator na remoção da aplicação.

O iGBA apareceu na App Store pouco mais de uma semana depois de a Apple ter atualizado as suas Diretrizes de Revisão de Aplicações para permitir "emuladores de consolas de jogos retro", mas é inevitável que ainda não seja certo o que a Apple irá permitir exatamente após a remoção imediata da aplicação.

Quanto a Testut, ele criou outro emulador de jogos Nintendo chamado Delta, que é distribuído fora da App Store. O Delta também estará disponível através do mercado alternativo de aplicações de Testut, AltStore, para iPhones na UE.

Não é explícito se a intenção será disponibilizar o Delta na App Store após a alteração das regras.