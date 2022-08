Gráfica Intel Arc A380 testada em 50 jogos e é compatível com a maioria

Até aqui estavamos habituados às marcas Nvidia e AMD no setor das placas gráficas. Mas a Intel não se quis ficar apenas pelo setor dos processadores e também está a apostar forte no mercado das GPUs com a sua linha Arc. Claro que ainda existem algumas reticências relativamente a estes equipamentos da marca de Pat Gelsinger, sobretudo porque ainda são uma novidade, ao passo que os chips das marcas concorrentes já deram mais do que provas do seu potencial

Nesse sentido, as mais recentes informações indicam que o modelo já lançado Intel Arc A380 foi submetido a vários testes com 50 jogos diferentes e os resultados mostram que é compatível com a maioria deles.

Intel Arc A380 é compatível com a maioria dos 50 jogos testados

Uma vez que ainda tem muito que provar em relação às suas novas placas gráficas, até porque o lançamento aconteceu inicialmente no mercado chinês e os chips apresentaram desde logo alguns problemas, a Intel tem-se esforçado para garantir que tudo está em condições, através da disponibilização de vários patches para os drivers.

Para além disso, e sabendo que muitos jogadores estão de olho nesta nova linha de GPUs, surgiu agora o resultado da compatibilidade do modelo Intel Arc A380 com 50 jogos diferentes revelado pelo canal alemão PC Games Hardware. Desta vez não foi feita uma comparação com o desempenho obtido nas gráficas da Nvidia e AMD, ficando-se apenas pelos resultados obtidos pela GPU da Intel.

E devido aos problemas anteriormente apresentados, é importante perceber quais os jogos que, atualmente, são compatíveis com a Intel Arc A380 e quais é que não são. Pode clicar nas imagens seguintes para abrir e ampliar.

Portanto, da lista fazem parte jogos lançados em 1999, como Quake III Arena, no qual a placa gráfica da Intel mostra algumas inseguranças na compatibilidade e desempenho. Existem também outros jogos mais modernos, como o Halo de 2003, que funcionou sem problemas; e Half-Life 2 que apresenta algumas turbulências.

Se analisarmos as imagens acima, vemos que há uma cor mais forte que se destaca e diz respeito ao teste feito ao jogo Max Payne 2 (2003) que nem sequer inicia com este chip gráfico. Mas o verde é a cor que predomina nos testes, indicando assim que a maioria tem compatibilidade e funcionou sem erros.

Assim sendo, se tem a intenção de adquirir este modelo de GPU quando o mesmo ficar disponível no mercado europeu, pelo menos já tem uma melhor noção da compatibilidade do equipamento com estas várias dezenas de opções.