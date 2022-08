As eleições no Brasil são um dos assuntos do momento, com a luta entre Jair Bolsonaro e Lula da Silva a aquecer. As redes sociais têm sido uma das arenas de confronto entre os apoiantes, mas há agora um novo choque a acontecer.

Um simples esquecimento levou a que o site "bolsonaro.com.br" não fosse renovado no período normal. Essa situação foi de imediato aproveitada e este site é agora uma verdadeira montra de críticas ao atual presidente brasileiro e à sua família.

A Internet não perdoa e uma simples falha humana parece ter sido aproveitada para tirar o site de Jair Bolsonaro da posse do seu dono. Este domínio não foi renovado, algo que é simples e rápido de ser feito.

Ao deixar passar este momento, o site foi rapidamente reclamado e está agora a ser usado para outros fins. Ao aceder a "bolsonaro.com.br", os utilizadores têm agora uma verdadeira montra de críticas ao presidente do Brasil e à sua família.

A primeira página deste site mostra uma imagem do Presidente brasileiro associada à de Adolf Hitler, rodeado de gado, juntamente com a frase "Ameaça ao Brasil".

Mostra ainda uma série de textos a criticar o capitão da reserva do exército, bem como uma série de desenhos animados em que Bolsonaro aparece a beijar diferentes personalidades, como o Presidente russo Vladimir Putin, e o antigo Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Neste site lê-se que a página é atualmente "não administrada ou propriedade da família Bolsonaro", mas segundo a Wayback Machine, que regista versões de páginas publicadas na Internet, até ao ano passado a página continha informações relacionadas com o Governo e a figura do Presidente, tais como fotografias, uma biografia e um podcast.

Não se sabe como esta situação irá terminar, mas muito provavelmente o site deverá passar novamente para a posse da família de Jair Bolsonaro. Com a campanha a ganhar posições mais extremas no Brasil, esta é uma perda importante para o atual presidente.