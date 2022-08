MIUI 13.1 – Os smartphones Xiaomi que vão receber a nova interface baseada no Android 13

Apesar dos utilizadores de smartphones Xiaomi estarem à espera de uma versão MIUI 14, a verdade é que com o Android 13 a Xiaomi lançou a versão MIUI 13.1. A nova interface de utilizador desenvolvida pela empresa chinesa, com base no Android vai começar a chegar de forma gradual aos utilizadores.

Será que o seu Xiaomi, Redmi ou POCO, vai receber a nova versão?

Foi no início do mês de agosto que a Xiaomi revelou que iria lançar a versão MIUI 13.1 baseada no Android 13. Não é propriamente surpreendente que a seguir à MIUI 13 não surja a 14, ainda que já existam indícios fortes de que esta está a ser desenvolvida.

Além da versão baseada no Android 13, muitos smartphones irão apenas receber a atualização da MIUI sem que o Android seja atualizado, ou seja, a MIUI 13.1 será instalada sobre o Android 12.

A lista é bastante completa, no entanto, é bem provável que o seu smartphone não a venha a receber, uma vez que esta é uma versão desenhada para o mercado chinês. Ainda assim, a partilha desta lista surge como uma boa perspetiva daquilo que está a ser preparado para o mercado global.

Fique então a conhecer os 43 dispositivos que irão receber a atualização da MIUI 13.2.