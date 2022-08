Há algum tempo que se fala que a Xiaomi tinha uma atualização da MIUI a ser preparada para breve, mas que nunca tomou forma. Esta deveria encaixar-se entre a versão atual, a MIUI 13 e a versão seguinte, a MIUI 14, mas tem demorado a ser efetivamente lançada.

Com trabalhos já a serem preparadas para a próxima grande versão, surge agora de surpresa por parte da Xiaomi. Esta revelou a MIUI 13.1, a nova versão da sua personalização, mas agora baseada no Android 13, algo que não era esperado.

Com o Android 13 prestes a chegar, sendo esperado para setembro, é hora dos fabricantes começarem a preparar as suas atualizações para este novo sistema. A Xiaomi já terá dado início a esse processo e a MIUI 14 já começou a ser vista, ainda de forma discreta.

Com este processo a acontecer, muitos não esperavam que surgisse esta novidade da Xiaomi, ainda que limitada. A marca apresentou recentemente a MIUI 13.1, baseada na última versão de testes deste sistema operativo da Google.

Ainda mais interessante é o facto de a Xiaomi não ter lançado a MIUI 13.1 de forma global e nem para todos os seus smartphones. Por agora, e do que é revelado, a nova versão está apenas disponível na China e para os modelos mais recentes da família Xiaomi 12.

No que toca a novas funcionalidades desta versão, é ainda acedo para se conhecer esta versão a fundo. O que destaca esta proposta e esta nova versão é mesmo ser baseada no Android 13, que ainda está para chegar de forma global para os smartphones da Google primeiro e outros fabricantes depois.

Ao usar a beta 3 do Android 13, a Xiaomi garante já o acesso antecipado dos seus utilizadores a quase tudo o que a Google criou no seu novo sistema. É ainda cedo para usar esta nova proposta da Google, mas abre caminho para as futuras atualizações que vão surgir.

O mais provável é que a MIUI 13.1 não venha a chegar a mais smartphones e a mais áreas do planeta. A atualização final que surgir deverá chegar mais tarde, já com o Android 13 maduro e com todas as suas novidades.