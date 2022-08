A próxima grande novidade do Spotify será…. um novo botão de Play

A contante procura de melhoria do Spotify têm levado a que este serviço de streaming cresça e ofereça cada vez mais aos utilizadores. Cada vez mais é visível esta realidade, com as apps móveis a serem as maiores beneficiadas destas mudanças.

Claro que nem todas as mudanças têm um impacto grande e por vezes surgem alterações pequenas e que mudam completamente o Spotify. Isso pode ser visto agora com a mais recente novidade, que é apenas um botão de Play, mas que dá uma liberdade grande aos utilizadores.

Mudança simples, mas que altera muito no Spotify

À primeira vista esta nova mudança no Spotify poderá ser uma alteração que pouco impacto poderia ter junto dos utilizadores. É apenas a separação do botão de Play com o de shuffle, algo que será visível dentro de dias e apenas nas contas Premium.

A decisão de fazer esta separação parece lógica para o Spotify, apenas para dar ao utilizador a liberdade que pode querer. Caso queira ouvir um álbum completo e seguido ou pretenda ouvir de forma completamente aleatória, tudo fica mais simples.

Botão Play e Shuffle vão estar separados

Essa nova mudança permitirá que você escolha o modo que preferir no topo das playlists e álbuns e ouça da forma que quiser. Se adora a alegria do inesperado com o modo Shuffle, ou prefere ouvir as músicas em ordem simplesmente pressionando Play, o Spotify garante-lhe isso

Esta possibilidade de definir a forma de ouvir álbuns ou listas de reprodução já existia, mas estava apenas acessível numa área menos visível. Assim, e para tornar mais simples esta utilização, surge esta novidade.

Mais simples escolher como ouvir álbuns ou playlists

A decisão de apenas oferecer esta mudança nas contas Premium do Spotify está associada à natureza do que o serviço gratuito oferece. Em muitos casos apenas é possível ouvir os álbuns e as playlists em modo aleatório e por isso esta mudança não seria útil.

Curiosamente, esta mudança surge depois de vários artistas terem pedido ao Spotify para que retirassem o Shuffle dos seus álbuns, por entenderem que esta não é a forma mais correta de os ouvir. A mudança chega às apps móveis nas próximas semanas e será a grande novidade.