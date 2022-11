China planeia enviar macacos para a sua estação espacial para fazerem sexo

Apesar das várias décadas que os humanos já levam de exploração espacial, não existe um considerável registo de animais de grande porte no espaço. Por isso, a pedido da ciência, investigadores chineses querem levar macacos para a órbita da Terra, de modo a poderem ter sexo no espaço.

A notícia foi avançada pelo South China Morning Post e nós explicamos-lhe tudo.

Desde que os seres humanos começaram a ir além da Terra, através de missões espaciais, os vaivéns e a própria Estação Espacial Internacional (em inglês, ISS) transportaram ou recebeu várias formas de vida, desde bactérias, por exemplo, até astronautas de carne e osso. No entanto, animais de grande porte pouco saíram daqui.

Ora, a uma escala microscópica, os cientistas sabem que as bactérias podem reproduzir-se sexualmente. Contudo, à medida que o organismo cresce, surgem problemas. Afinal, numa carta à Physiology News, Adam Watkins, um professor de fisiologia reprodutiva e de desenvolvimento, explicou que permanecer fisicamente próximo, enquanto se está em gravidade zero, é particularmente difícil.

Conforme partilhou, a pressão sanguínea mais baixa que os astronautas experimentam no espaço significa que manter ereções e permanecer excitado também é difícil. Além de as naves espaciais e a ISS serem severamente apertadas, não deixando margem para momentos íntimos, os investigadores suspeitam que a exposição aos raios cósmicos danifica a qualidade do esperma e dos óvulos.

Estando os humanos empenhados em criar colónias na Lua e em Marte, é importante perceber se é possível dar continuidade à espécie a partir daí.

China quer enviar macacos para o espaço para fazerem sexo

De animais mais pequenos já existe alguma evidência. Afinal, de acordo com o South China Morning Post, algumas experiências soviéticas registaram relações sexuais bem sucedidas entre ratos, no espaço, tendo alguns até engravidado. No entanto, ao regressar à Terra, nenhum deu à luz. Agora, o South China Morning Post informou que os investigadores chineses querem levar macacos para a órbita, de modo a que estes possam ter sexo no espaço.

Esta novidade surge na sequência da chegada do módulo Mengtian à estação espacial de Tiangong, completando a montagem do primeiro posto avançado humano na órbita da Terra, que é propriedade de um único país.

A mesma fonte explicou que assim como a ISS, a estação espacial de Tiangong também tem múltiplos módulos, pelo que o seu maior, o Wentian, poderia ser o anfitrião da experiência sexual com macacos. Afinal, o módulo já recebe experiências de ciências da vida e os seus armários biológicos são expansíveis e reconfiguráveis.

Para a experiência, a China terá de considerar que quanto maiores forem os animais, mais problemas surgirão no momento da reprodução, pela microgravidade e o ambiente espacial, no geral.

Por exemplo, os macacos precisarão de ser alimentados regularmente e defecarão em gravidade zero, pelo que os astronautas terão de lidar com essas variantes. Além disso, geralmente, os macacos utilizados em experiências científicas passam a maior parte das suas vidas em jaulas, mas, para uma experiência como esta, teriam de ser levados para o espaço - algo poderia assustá-los e comprometer os testes.

Leia também: