Competências digitais: Microsoft e LinkedIn vão capacitar 10M de pessoas

A Microsoft e LinkedIn anunciam o próximo passo no programa Skills for Jobs, com a disponibilização gratuita de 350 novos cursos e seis novos Certificados Career Essentials para seis dos empregos mais procurados na economia digital.

Num comunicado enviado ao Pplware, é referido que as duas empresas irão oferecer, também, 50 mil bolsas de estudo LinkedIn Learning para apoiar as pessoas na capacitação digital. Até 2025, a Microsoft pretende ajudar a capacitar e certificar 10 milhões de pessoas em competências digitais.

Este lançamento surge no contexto da Global Skills Initiative, que ajudou 80 milhões de pessoas na procura de emprego em todo o mundo através do acesso a recursos de competências digitais.

No âmbito desta iniciativa, a Microsoft já capacitou mais de 417 mil pessoas em Portugal, que completaram mais de 7 mil percursos de aprendizagem no LinkedIn e Microsoft Learn. No total de cursos mais realizados pelos portugueses destacam-se “Get Started with AI”, “Create PowerApps” e “Power Platform Fundamentals” no Microsoft Learn e “Project Manager”, “Critical Soft Skills” e “Data Analyst” no LinkedIn.

Através de dados do LinkedIn e do Burning Glass Institute, a Microsoft determinou seis das funções com maior procura a nível global:

Profissional Administrativo

Gestor de Projetos

Analista Comercial

Administrador de Sistemas

Programador de Software

Analista de Dados.

Os novos cursos e certificados serão oferecidos em oito línguas: inglês, francês, alemão, espanhol, português, chinês, japonês e árabe.

Todos os cursos estão disponíveis no LinkedIn em opportunity.linkedin.com. Além disso, os cursos desenvolvidos pela Microsoft estão disponíveis em Microsoft Community Training (MCT) e em formato descarregável para utilização noutros Sistemas de Gestão de Aprendizagem (LMS) para parceiros sem fins lucrativos.