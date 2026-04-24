Os grandes sites de pirataria estão a sair do ar e ninguém sabe porquê

Dezenas de sites de streaming ilegais ficaram subitamente inacessíveis. Os sites afetados ainda não se manifestaram. Nenhuma organização anti-pirataria reivindicou a responsabilidade. Embora ainda não existam informações precisas sobre o assunto, a explicação poderá estar no modelo de "Pirataria como Serviço" utilizado por estes sites.

Dezenas de sites pirataria desapareceram

Esta semana, dezenas de sites de streaming ilegais saíram do ar. Alguns deles foram dos mais visitados do mundo para assistir a conteúdos pirateados. Ao tentarem ligar-se, os utilizadores destas plataformas ilegais depararam-se com o código de erro 521 do Cloudflare, indicando que o servidor de origem recusou a ligação. Aparentemente o Cloudflare não bloqueou nada.

É o servidor de backend, aquele que aloja o site, que já não está a responder. Até ao momento, as plataformas ilegais envolvidas não se pronunciaram sobre a situação. Além disso, nenhuma organização anti-pirataria reivindicou a responsabilidade por qualquer operação que possa ter levado a este bloqueio em massa.

Os sites de streaming ilegais não armazenam o conteúdo pirateado por conta própria. Utilizam plataformas como o MegaCloud, VidCloud ou RapidCloud. Este é o modelo de "Pirataria como Serviço" (PaaS). Um site de streaming ilegal paga a um servidor para armazenar o conteúdo pirateado. Portanto, quando um site destes fica em baixo, os seus operadores migram para outro serviço de armazenamento.

Ninguém sabe a razão para esta situação anormal

O nome do domínio muda, mas os serviços oferecidos permanecem os mesmos. É precisamente esta forma de operação que torna o combate à pirataria tão difícil. Um site sai do ar, mas volta a aparecer algum tempo depois utilizando uma nova plataforma de alojamento.

Mas estes serviços de "Pirataria como Serviço" também oferecem alojamento de sites. Portanto, se um destes serviços PaaS for atacado, todos os sites que optaram por ficar alojados nele entrarão em colapso. Esta é uma hipótese que está a ser avançada para explicar eta situação anormal.

Mas, a confirmar-se, seria um grande golpe para o cenário da pirataria. Como referido anteriormente, nenhuma informação oficial foi divulgada até ao momento. Resta saber qual a causa deste súbito desaparecimento dos sites de streaming ilegais.