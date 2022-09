Compra da Activision Blizzard pela Microsoft pode prejudizar a concorrência, diz Reino Unido

Em meados do mês de janeiro deste ano, uma das mais importantes notícias do mundo gaming foi a compra da criadora de jogos Activision Blizzard pela Microsoft. O negócio envolveu o pagamento de 60 mil milhões de euros e gerou muita polémica, nomeadamente por parte da Sony que não se queria ver privada de continuar a ter acesso aos jogos de peso da criadora.

Por sua vez, e apesar de já se ter passado meio ano, agora o Reino Unido vem alertar que esta compra por parte da empresa de Redmond poderá prejudicar a concorrência.

Reino Unido diz que compra da Activision pode prejudicar a concorrência

De acordo com as informações avançadas pela agência Reuters, a entidade reguladora de antitruste do Reino Unido disse recentemente que a aquisição da Activision Blizzard por parte da Microsoft pelo valor acima de 60 mil milhões de euros (68,7 mil milhões de dólares) pode prejudicar a concorrência das consolas de videojogos, os serviços de assinatura e os jogos na nuvem. Para além disso, é ainda referido que esta compra necessita de ser investigada mais a fundo.

Nesta quinta-feira (01), a Autoridade da Concorrência e Mercados do Reino Unido (CMA) disse que este negócio, que é o maior já realizado no segmento gaming, poderá prejudicar a indústria caso a Microsoft se recuse a dar acesso aos jogos mais populares e mais vendidos da Activision às empresas suas concorrentes. Segundo declarações da CMA:

Estamos preocupados com o facto de a Microsoft poder usar o seu controlo sobre os jogos populares, como 'Call of Duty' e 'World of Warcraft' após a fusão para prejudicar as rivais, incluindo rivais recentes e futuras nos serviços de assinatura de vários jogos e jogos em nuvem.

No entanto, a Microsoft e a Activision garantem que vão continuar a cooperar com a CMA e o presidente da empresa de Redmond, Brad Smith, adiantou que "queremos que as pessoas tenham mais acesso aos jogos, e não menos. A Sony, como líder da indústria, diz que está preocupada com 'Call of Duty', mas já dissemos que estamos comprometidos a disponibilizar o mesmo jogo no mesmo dia na Xbox e na PlayStation".

A Activision adiantou que espera que o negócio esteja oficialmente fechado até ao final do mês de junho de 2023. Por sua vez, ambas as empresas têm até ao próximo dia 8 de setembro para apresentar propostas de forma a responder às preocupações da CMA.