Microsoft faz acordo com a Nvidia e Call of Duty vai chegar ao GeForce NOW

A novela da compra da criadora Activision Blizzard parece nunca mais ter um fim à vista. Continuam as tensões entre a Microsoft e as entidades "antitrust" e o acordo está longe de ser fechado. Mas a empresa de Redmond também está a ter cautela para tirar vantagem do processo e agora chegou a um acordo com a Nvidia de forma a disponibilizar Call of Duty, entre outros jogos, para a plataforma GeForce NOW.

Microsoft chega a acordo com a Nvidia

Numa altura em que os desentendimentos entre a Microsoft e a Sony são mais do que evidentes, a empresa da Xbox está a virar-se para outro lado de forma a angariar parceiros importantes e conseguir ver aprovada a sua compra da Activision Blizzard.

Deste modo, as últimas informações indicam que a Microsoft celebrou recentemente um acordo com a Nvidia de forma a garantir que todos os jogos lançados pela criadora sejam disponibilizados na plataforma de jogos da fabricante de placas gráficas, GeForce NOW. Portanto, em termos práticos, caso o negócio da aquisição da Activision vá avante e se concretize, o serviço da Nvidia vai poder contar com todos os lançamentos feitos pela empresa de jogos.

Mas, tal como seria de esperar, um dos principais interesses neste acordo é então garantir que o popular jogo Call of Duty fique disponível no GeForce NOW, pelo menos durante os próximos 10 anos. E, no fundo, este acordo acaba por ser semelhante ao que a Microsoft quis fazer com a Sony e com a Nintendo.

O anúncio da parceria foi divulgado através da página oficial da Microsoft, onde Phil Spencer, CEO do departamento gaming e da Xbox adiantou que:

Esta parceria vai ajudar a aumentar o catálogo de títulos da Nvidia para incluir jogos como Call of Duty, ao mesmo tempo que oferece aos programadores mais formas de transmitir jogos.

Já Jeff Fisher, vice-presidente sénios da Nvidia GeForce referiu que "combinar a incrível riqueza do catálogo de jogos de primeira geração da Xbox com os recursos de streaming de alto desempenho do GeForce NOW fará dos jogos em nuvem uma oferta popular que vai atrair jogadores de todos os níveis de interesse e experiência. Através desta parceria, os títulos mais populares do mundo vão estar agora disponíveis na nuvem apenas com um clique e podem ser jogados por milhões de jogadores".

Resta saber como é que a Sony vai olhar para esta parceria e se isso vai influenciar positivamente o parecer das entidades reguladoras dos EUA, Europa e Reino Unido sobre a compra da Activision Blizzard.