A IA é o tema do momento, com todas a suas capacidades e funcionalidades. Conquistou um espaço que dificilmente será perdido e é uma ajuda para o dia a dia. Um dos mais recentes serviços a aderir a esta inteligência é o Spotify, que com o seu AI DJ quer mudar a forma como ouve música.

Tal como muitos outros serviços, também o Spotify parece agora começar a apostar na IA e no OpenAI. Quer trazer para as suas apps e para os seus utilizadores a capacidade de criar listas de reprodução mais ajustadas e adaptadas às escolhas de cada utilizador.

Os sistemas de geração de conteúdo deste serviço de streaming de música eram já muito bons, mas querem agora dar um novo salto qualitativo. Para isso apresentaram o AI DJ, que irá acompanhar o utilizador na criação destas listas e, ainda mais importante, ajudar a explicar o porquê de cada escolha.

Será como ter um assistente pessoal presente, mas que conhece o utilizador e as suas preferências musicais. Sabe o que está a gostar de ouvir e o que deixou para traz em termos músicais. Assim, consegue criar listas que trazem o melhor para cada um, ajustado a cada gosto e a cada preferência.

Ao mesmo tempo que cria estas listas, que devem ser dinâmicas e ajustadas a vários fatores, há ainda uma vertente mais "humana". O AI DJ do Spotify irá acompanhar o utilizador e explicar a cada passo o porquê de cada escolha, permitindo ajustar em tempo real ao que o utilizador realmente quer.

Apesar de ser muito interessante, esta não é ainda uma novidade global no Spotify. Está limitida aos mercados dos EUA e do Canadá numa primeira fase, devendo depois ser alargada novos mercado e a muitos mais utilizadores, onde será mais uma ferramenta certamente indispensável.

O Spotify mostra assim estar a responder à altura e a adaptar o seu serviço ao que de mais moderno existe. A presença da IA vem certamente dar ainda mais capacidades a um já excelente sistema de criação de listas e escolha de música para os utilizadores, sempre com base nas suas preferências e audições.