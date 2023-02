Para assinalar o décimo aniversário do lançamento dos primeiros smartphones da Huawei Mate Series, a Huawei anuncia a chegada a Portugal do mais recente membro da família, o Huawei Mate 50 Pro.

Este novo smartphone vem equipado com hardware de ponta, juntamente com funcionalidades de software únicas que funcionam em harmonia com o ecossistema Huawei Mobile Services (HMS) de forma a melhorar a experiência do utilizador.

O Huawei Mate 50 Pro representa um grande passo na estética dos smartphones da marca, graças ao design simétrico dos anéis e ao intricado e apelativo design guilhoché do Clous de Paris. O novo Huawei Mate 50 Pro dispõe ainda de uma Câmara de Abertura Ultra XMAGE, que ostenta a primeira abertura física ajustável em dez níveis, e a mais versátil capacidade fotográfica produzindo momentos perfeitos para partilhar nas redes sociais.

Estas funcionalidades estão ainda melhores graças ao sistema operativo EMUI 13, que se estreia na Huawei Mate 50 Series e oferece uma vasta gama de serviços inteligentes. O sistema operativo introduz características como o SuperHub – funcionalidade que facilita a transferência de dados e de ficheiros sem esforço entre aplicações e dispositivos, derrubando as barreiras que separam plataformas e aplicações entre si –, que tira partido do ecossistema HMS para melhorar a experiência do utilizador.

Qualidade excecional com um design clássico

A traseira do Huawei Mate 50 Pro é revestida em vidro e está disponível em duas cores, Preto e Cinzento, o que concede ao telemóvel um acabamento distinto e elegante. O novo Huawei Mate suporta ainda resistência à água com classificação IP681, permitindo-lhe lidar facilmente com ambientes húmidos e poeirentos.

Câmara de Abertura Ultra XMAGE para uma experiência fotográfica inesquecível

Foi em julho deste ano que a Huawei lançou a sua imagem de marca móvel XMAGE, com o objetivo de oferecer aos consumidores um novo paradigma capaz de fundir a ciência com a cultura e a estética com a tecnologia. As características únicas da XMAGE podem ser complementadas com as aplicações e ferramentas disponíveis na Huawei AppGallery, loja oficial de aplicações móveis da Huawei, permitindo ao utilizador seguir as tendências de fotografia atuais e partilhar momentos únicos com uma estética melhorada.

O Huawei Mate 50 Pro apresenta uma câmara de abertura ultra de última geração com uma abertura física ajustável em dez níveis, que incorpora avanços fundamentais para o sistema ótico, estrutura mecânica, tecnologia de imagem e processamento de imagem.

Este smartphone oferece opções tanto para fotógrafos amadores como para profissionais, graças ao modo Automático e ao modo Profissional. No modo Automático, a abertura inteligente ajusta-se para combinar o tamanho da abertura com o cenário de disparo que é identificado; no modo Profissional é possível ajustar manualmente a profundidade de campo e o grau de desfocagem.

Estas funções estão aptas para funcionar na perfeição com o Petal Search, permitindo aos utilizadores tirar fotografias de objetos em qualquer condição e pesquisá-los online com a função AI Image Search.

O hardware e os algoritmos avançados estão incorporados para melhorar a captação de imagens estáticas. A câmara de abertura ultra vem equipada com uma grande abertura F1.4, funcionando com o motor de imagem XD Fusion Pro e a entrada de luz para definir o brilho da imagem e os detalhes de luz e sombra.

O modo Noturno capta fotografias com zonas de luz e sombra altamente distintas, mesmo em ambientes pouco iluminados. O modo Retrato, por sua vez, aplica a desfocagem do fundo natural para fazer com que o objeto sobressaia, produzindo retratos incrivelmente vívidos. Além disso, a câmara periscópica suporta um alcance de zoom de até 200X, transportando cenas que estão afastadas diretamente para a frente dos olhos.

O Huawei Mate 50 Pro também permite a captação de macro vídeo e macro picture-in-picture (PiP) para transmitir cenas em movimento com precisão. Conjugando estas características com as capacidades do Petal Clip, os utilizadores são capazes de captar e criar vídeos que podem ser guardados no Huawei Mobile Cloud para serem facilmente partilhados com o mundo.

Desempenho poderoso

O Huawei Mate 50 Pro incorpora tecnologia de ponta que aumenta substancialmente o seu desempenho. A funcionalidade SuperHold aloca de forma inteligente memória para assegurar um multi-tasking fluído, permitindo aos utilizadores abrir múltiplas aplicações em simultâneo, mantendo ao mesmo tempo uma utilização suave e recetiva.

Já a SuperRender reduz o consumo de energia através da previsão do nível de pixéis entre fotogramas, mantendo um gameplay estável numa taxa de fotogramas elevada e prevenindo o sobreaquecimento. Esta característica permite uma experiência de jogo melhorada para todos os tipos de jogadores, desde ação até arcade, puzzle e muito mais, incluindo alguns dos jogos mais populares na AppGallery como o Asphalt 9: Legends e o Top Eleven.

Com a funcionalidade SuperStorage a remoção de ficheiros duplicados é feita de uma forma impercetível, comprimindo aplicações raramente utilizadas. Desta forma, consegue preservar até 20 GB de espaço (num dispositivo com 256 GB de ROM). Esta característica é especialmente útil para profissionais de escritório que trabalham e guardam conteúdo em aplicações como o Canva, Picsart e Petal Clip, onde as duplicações são uma ocorrência comum.

Um modo de poupança de energia inovador ativa a função SuperEnergy Boosting quando o nível da bateria desce para 1%, suportando três horas de standby, ou 12 minutos de chamada2.

EMUI 13: Touch-to-Access com interações simplificadas

O novo Huawei Mate série 50 é o primeiro telemóvel com EMUI 13, o que simplifica as interações diárias com navegação simples com um toque. A função SuperHub permite aos utilizadores armazenar temporariamente imagens, documentos e texto, e partilhá-los agrupados, com transferências livres e fáceis entre aplicações e dispositivos.

Na Huawei, a inovação nunca cessa – e a Huawei Mate 50 Series vem provar exatamente isso, oferecendo, uma vez mais, um design deslumbrante, comunicação poderosa, tecnologia de imagem e interações inteligentes ágeis. Um equipamento único para captar momentos memoráveis e experienciar o melhor da tecnologia, agora, ao alcance de qualquer um.

O Huawei Mate 50 Pro chega agora a Portugal e terá um preço de 1249,99€, sendo disponibilizado numa única cor, em preto.

Huawei Mate 50 Pro