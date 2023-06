Samsung Galaxy S21 está a apresentar problemas no ecrã após a última atualização

A Samsung é uma das marcas mais populares do mundo, especialmente no campo dos smartphones. Mas não é por isso que consegue ficar isenta de falhas e erros nos seus equipamentos, pois alguns relatos recentes por parte dos utilizadores mostram que os seus Galaxy S21 estão a apresentar alguns problemas no ecrã depois da última atualização de maio.

Foi há cerca de dois anos que a Samsung lançou uma das suas linhas mais populares de smartphones, os Galaxy S21, que se tornaram populares devido às poderosas especificações, nomeadamente a alta qualidade a nível das suas câmaras fotográficas, um recurso atualmente muito apreciado sobretudo pelos mais jovens.

Contudo, depois da última atualização disponibilizada no passado mês de maio, vários utilizadores relataram problemas que têm surgido nos ecrãs dos seus Samsung Galaxy S21. Em concreto, as queixas indicam que no ecrã começou a aparecer uma linha em tons de rosa e verde, a qual já teria aparecido também na anterior linha Galaxy S20.

Attention ❗ ❗Galaxy S21 Series Owners..

After May Updates, Pink line issue starts appearing in GalaxyS21 Ultra n S21 Plus Devices. I have read at least 3 posts in Samsung Member India Forum..

Recommend not to update your S21 series, Users photos#GalaxyS21 #GalaxyS21Series pic.twitter.com/8JecUEM3fn

— Tarun Vats (@tarunvats33) June 9, 2023