Lançado em setembro, o iPhone 14 Pro tem sido um dos smartphones da Apple que mais tem sido vendido. Esperava-se que o foco ficasse nos modelos mais básicos, mas a verdade é que a falta de novidades acabou por levar os utilizadores à escolha mais óbvia.

Este sucesso leva a que este smartphone esteja mais exposto e mais presente junto dos utilizadores, que rapidamente detetaram uma falha no ecrã ao ligar o iPhone 14 Pro. A presença de riscas é uma realidade que a Apple parece estar agora a querer resolver.

Reconhecido o problema no ecrã do iPhone 14 Pro

Foi no final do ano passado que as queixas começaram a surgir, reportando que o iPhone 14 Pro, e outros modelos, apresentavam um comportamento anormal. O ecrã deste smartphone teria presente riscos horizontais, que poderiam indicar falhas no hardware.

A avaliação desta situação junto das lojas da Apple mostrou que não existiria nenhuma falha ou problema com este componente. A explicação apresentada apontava para uma situação de uma qualquer falha de software, sem que fosse indicada ou confirmada a sua existência.

Na altura ficou claro que a Apple estaria ciente do problema, mas sem uma certeza de que a iria resolver ou até quando. Uma informação agora acedida, mostra que a empresa está já a trabalhar para resolver esta questão e que a solução vai surgir em breve.

Apple vai resolver com uma atualização do iOS

Naturalmente que ainda não existe uma data de chegada para esta correção do problema do iPhone 14 Pro que afeta um lote grande de utilizadores. Estima-se que deverá chegar numa futura atualização do iOS e que deverá ser com o iOS 16.3.

Esta situação não surge de forma oficial, mas sim de contactos internos da Apple que tiveram acesso a um memorando da Apple sobre o tema. Agora, finalmente, a empresa parece finalmente focada em eliminar esta situação no iPhone 14 Pro.

Esta não é uma situação nova na Apple e já antes os seus smartphones tiveram problemas similares trazidos por atualizações do iOS. Nas situações anteriores tudo ficou resolvido com simples atualizações nos equipamentos, como deverá acontecer agora com o iPhone 14 Pro.