Jogos grátis no Playstation Plus para Janeiro de 2023

A Sony anunciou, recentemente quais são os próximos títulos a engrossar o catálogo do Playstation Plus, sem custos adicionais.

Venham daí, saber quais os jogos que os subscritores de PlayStation Plus Extra e Premium, poderão começar a jogar em breve e outras novidades.

Janeiro chegou o que significa que chegou um ano novo e provavelmente, vida nova. No entanto, é bom saber que algumas coisas não mudam, e uma delas é precisamente a inclusão regular de novos jogos no catálogo do Playstation Plus.

Assim sendo, a Sony já revelou quais os jogos que se juntam em Janeiro, ao catálogo do serviço e que poderão ser jogados gratuitamente por quem tenha uma subscrição válida do serviço.

Catálogo de jogos (Extra – Premium)

Serão 9, os títulos que ficarão disponíveis para os subscritores do PlayStation Plus Extra e Premium a partir do próximo dia 17 de janeiro.

Back 4 Blood para a Playstation 5 e Playstation 4;

Dragon Ball FighterZ para a Playstation 4;

Devil May Cry 5 Special Edition para a Playstation 5;

Life is Strange para a Playstation 4;

Life is Strange: Before the Storm para a Playstation 4;

Omno para a Playstation 4;

Jett: The Far Shore para a Playstation 5 e Playstation 4;

Just Cause 4: Reloaded para a Playstation 4;

Erica para a Playstation 4;

Catálogo de clássicos (Premium)

Entretanto serão 3, os títulos que estarão disponíveis para os subscritores do PlayStation Plus Premium a partir do próximo dia 17 de janeiro.

Syphon Filter 3 para a Playstation 1;

Star Wars Demolition para a Playstation 1;

Everybody's Golf 2 para a Playstation 1;

De recordar que os jogos do mês de janeiro do PlayStation Plus são o STAR WARS Jedi: Fallen Order e o Axiom Verge 2, ambos para a PlayStation 5 e PlayStation 4, e o Fallout 76, para a PlayStation 4. Todos estão disponíveis desde o passado dia 3 de janeiro e continuarão até ao próximo dia 6 de fevereiro.