Apesar do Windows estar no PC dos utilizadores a Microsoft ainda tem algum controlo sobre o que está presente e a forma como funciona. Esta funciona com a integração de serviços e de funcionalidades que são atualizadas remotamente.

Uma dessas atualizações acabou por ter um comportamento contrário ao esperado e eliminou do Windows muitos atalhos que os utilizadores tinham criados. A Microsoft já reverteu este comportamento, mas há uma má notícia. Estes atalhos não podem ser recuperados.

O Microsoft Defender é para muitos a melhor solução de segurança para o Windows. A integração que a gigante do software preparou permite que esta proteja o utilizador e o seu sistema, removendo ficheiros maliciosos ou não pretendidos.

Foi um destes processos de limpeza que foi mais longe e removeu os atalhos que os utilizadores tinham presentes no menu Iniciar e na barra de tarefas. Estes simplesmente foram apagados, sem que os utilizadores tivessem a possibilidade de reverter.

We're investigating an issue where users are unable to access application shortcuts on the Start menu and Taskbar in Windows. For more details and updates, please follow the SI MO497128 in your admin center. — Microsoft 365 Status (@MSFT365Status) January 13, 2023

Assim que as primeiras queixas surgiram, a Microsoft iniciou uma investigação para descobrir a razão deste comportamento no Windows. A causa surgiu pouco tempo depois e estava associada ao Microsoft Defender e a uma nova regra que tinha sido adicionada.

Esta foi rapidamente removida e desativada, ficando a Microsoft a procurar uma solução para o problema que tinha sido criado. A ideia era conseguir reverter o processo e trazer de volta os atalhos para as aplicações e ficheiros que tinham sido apagados antes.

We've confirmed steps to recreate start menu links for a significant sub-set of the affected applications that were deleted. Please visit https://t.co/FYLP1Jvg7Y for further guidance. Further updates can be found in the admin center under MO497128. — Microsoft 365 Status (@MSFT365Status) January 14, 2023

Depois de avaliar a situação, a Microsoft comunicou com os utilizadores e com os administradores. Indicou a forma a ser usada para impedir que a situação voltasse a acontecer, mas deixou um alerta claro. Não será possível recuperar os atalhos apagados antes.

Próximas passos: esse problema foi resolvido na compilação de atualização de inteligência de segurança 1.381.2164.0. A instalação da atualização de inteligência de segurança build 1.381.2164.0 ou posterior deve evitar o problema, mas não restaurará os atalhos excluídos anteriormente. Precisará recriar ou restaurar esses atalhos por meio de outros métodos.

Infelizmente esta é mais uma situação que impacta os utilizadores do Windows, por culpa da Microsoft. Os atalhos são uma personalização importante e que são usados de forma recorrente para simplificar o acesso a apps e a ficheiros.