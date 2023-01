Regresso ao passado? Assim vão as chaves vitalícias da plataforma GoDeal24 que estão incluídas para o Windows, Office, Antivirus, jogos e mais mas com preços, precisamente, do passado. Só mesmo na GoDeal24.

Afinal, depois da passagem do ano, vamos continuar a encontrar nesta plataforma um catálogo recheado que inclui jogos de marcas bem conhecidas como a Epic Games ou mesmo o sistema operativos Windows, a suite MS Office (Windows e Mac), Office 365 e muitas, mas mesmo muitas ferramentas com preços altamente competitivos, em saldo.

Regresso ao passado? São as chaves GoDeal24 para Windows, Office, Antivirus, jogos e mais

Sem demora, agora é possível fazer um regresso ao passado e efetuar a atualização que faltava, tanto da versão do sistema operativo Windows como do Office neste regresso aos preços de chaves de 2022.

Então, na Godeal24.com existem soluções diferentes no preço com poupança diária no Office ou Windows, entre outros.

Quantidades limitadas face aos preços de chaves ainda de 2022! MS Office 2021 a 13,05€

Windows Pro ao melhor preço: 5,62€ por PC

Logo, se decidir adquirir uma chave Windows na GoDeal24.com pode poupar 62% com o código com o cupão SGO62

50% DE DESCONTO! Melhor preço Sistema Operativo Windows, código de cupão: SGO50

Mais ferramentas informáticas: Melhor Preço, Melhores Produtos!

Contacto e suporte

Todavia, a GoDeal24 apresenta uma equipa, profissional, de serviço ao cliente que pode ajudar em caso de algum problema. O email service@godeal24.com é uma opção ou então o telefone: (+852) 9706 4028.

Formas de pagamento

Primordialmente, a GoDeal24.com aceita 2 métodos de pagamento:

1. PayPal

2. Cartão de crédito (via plataforma PayPal)

No caso do PayPal, é importante esclarecer que fazer compras ou enviar dinheiro é gratuito, possuindo ainda a segurança do sistema mais conhecido do mundo com vantagem de poder levantar uma disputa e ver o seu valor pago ressarcido, desde que se justifique.