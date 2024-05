ESET: integração do ESET PROTECT com a Elastic Security

A ESET, a maior fabricante europeia de cibersegurança, anunciou hoje a integração da sua plataforma ESET PROTECT com a Elastic Security, reforçando a segurança empresarial através de capacidades de deteção e resposta de ponta.

A Elastic é a empresa líder em IA de pesquisa e esta integração visa transformar as operações de segurança, fornecendo informação valiosa e facilitando a ação rápida contra ciberameaças por meio da ingestão e análise simplificadas de dados de telemetria dos produtos de endpoint e XDR (eXtended Detection and Response) da ESET.

A Elastic Security permite que as organizações recolham, analisem e visualizem dados de segurança de uma variedade de fontes em tempo real, oferecendo uma perspetiva completa da sua postura de segurança. A plataforma ESET PROTECT oferece às empresas de todos os tamanhos os recursos mais abrangentes de prevenção e resposta a ameaças nativas de IA, em combinação com análise humana especializada e inteligência abrangente contra ameaças.

A combinação da ESET PROTECT com a plataforma de segurança da Elastic, permite a recolha de telemetria dos produtos de endpoint e XDR da ESET, garantindo uma postura de segurança proativa.

Ao integrar a Elastic Security com a plataforma ESET PROTECT, as organizações podem melhorar significativamente os seus processos de deteção de ameaças e resposta a incidentes.

Esta integração automatiza a análise de alertas, reduzindo o tempo e os recursos necessários para identificar ameaças genuínas e filtra os falsos positivos de forma eficiente, garantindo que as equipas de segurança se podem concentrar na resolução de vulnerabilidades e ameaças reais, melhorando a postura geral de segurança.

Além disso, os caçadores de ameaças obtêm acesso a dados mais abrangentes e análises avançadas, e ficam equipados com insights para operar em escala; assim que uma ameaça é detetada, o sistema integrado pode iniciar protocolos de resposta predefinidos, minimizando o tempo de resposta a incidentes. Esta capacidade não só reduz o potencial impacto das violações de segurança, como também simplifica e automatiza o processo geral de resposta a incidentes, garantindo uma resolução rápida e eficiente das ameaças.

No atual ambiente digital, as organizações são confrontadas com um conjunto crescente de ciberameaças avançadas. Há uma necessidade crítica de soluções robustas que facilitem a monitorização e a deteção em tempo real de incidentes de segurança, permitindo que as organizações reajam de forma rápida e eficiente

.Os nossos clientes conjuntos agora têm à sua disposição uma poderosa combinação dos recursos avançados de prevenção e deteção da ESET e das capacidades analíticas da Elastic, estabelecendo um novo padrão para operações de segurança proativas.