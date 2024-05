Canal Now chega a 17 de junho! Já há grelha de programação

Como referimos, está quase a chegar um novo canal de TV. Chama-se "Now" e vai estar disponível na posição 9 das plataformas da Meo, NOS e Vodafone Portugal a partir de 17 de junho. Que mais se sabe?

O novo canal News Now será de “informação pura e dura”. Este canal terá noticiários de 15 minutos e a 17 de junho será a data de lançamento.

A grelha de programação do novo canal de informação da Medialivre - dona do Negócios, CM, CMTV, Record, Sábado, Máxima e Flash, entre outros títulos - também já está fechada, tendo como lógica fundamental "a notícia certa à hora certa", adiantou o diretor-geral editorial, Carlos Rodrigues.

"O Now arranca de manhã cedo, à hora a que os portugueses se levantam e precisam de um projeto jornalístico de confiança e que os informe na proporção certa, com rigor e seriedade", começou por explicar.

Segundo informa o Negocios, "Teremos espaços de 15 minutos à hora certa para que quem sair de casa possa ficar a conhecer todas as notícias relevantes da manhã. No fundo, um noticiário mais acelerado, mais criativo, mais bonito", detalhou Carlos Rodrigues. Segue-se, às 10h00, diariamente, "um formato chamado 'Liberdade de Expressão'", em que o canal se propõe "acelerar a leitura da atualidade".

Ainda de manhã, pelas 11h00, abre-se espaço à informação internacional, com o clássico 'Jornal do Mundo', "e à informação económica com a equipa do Negócios".

O Canal Now também terá futebol, com a colaboração do jornal Record e à uma em ponto haverá duas horas de grande informação todos os dias. À tarde haverá novos espaços de informação dinâmicos, a exemplo do que acontece no início da manhã, "sem palha e sem rodeios".

Às 20h00, "terá lugar o principal jornal do Now, com os jornalistas Pedro Mourinho e Eduarda Pires"

Um dos momentos altos do espaço informativo do novo canal da Medialivre será "o formato dos senadores", onde terão palco os protagonistas António Costa, Rui Rio, Fernando Medina, Graça Freitas e D. Américo Aguiar, "com programas de autor".

O diretor-geral editorial, Carlos Rodrigues referiu que "Vamos lutar pela liderança e vamos conquistá-la o mais rapidamente possível."