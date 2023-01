Tem notas queimadas ou estragadas por humidade? O que fazer?

A circulação de dinheiro faz com que o desgaste, especialmente das notas, se comece a sentir passados alguns dias. No entanto, há também acidentes que acontecem com o dinheiro, como por exemplo, notas queimadas ou com humidade.

Sabiam que as notas queimadas ou estragadas por humidade podem ser recuperadas pelo Banco de Portugal? Saiba o que fazer.

O Banco de Portugal presta um serviço de valorização de notas, que “recupera” notas danificadas, entregando aos seus proprietários o contravalor das mesmas, depois de cumpridos determinados requisitos.