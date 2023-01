Afinal a nossa galáxia está “cheia” de misteriosas “super-Terras”

Vivemos uma época incrível no que toca à descoberta do universo. A tecnologia permite-nos olhar para o cosmos como nunca antes conseguimos e isso desvenda-nos mistérios que podem mudar completamente a nossa visão do que existe no espaço. Claro, antes de mais sabemos que o nosso sistema solar é peculiar. Sim, há mundos estranhos lá fora: luas que abrigam oceanos, um globo desértico que outrora estava repleto de água e, claro, um planeta repleto de vida estranha, com tentáculos. Ah... e há aqui perto super-Terras!

Apesar destas particularidades que existem, o nosso bairro cósmico é também invulgar pelo que não tem.

Um planeta habitável pode ser habitável, mas não habitado

Como referido em cima, esta é uma era dourada na descoberta de mundos para além do nosso sistema solar, chamados exoplanetas. A NASA confirmou bem mais de 5.000 destes planetas. Entre os mais prevalecentes está uma classe de mundos apelidada de "super-terras".

Estes são mundos que variam entre 30 a 70% maiores do que a Terra. Podem ser rochosos (como a Terra) ou compostos em grande parte por gases espessos e rodopiantes. Ou ambos. Cerca de um terço dos exoplanetas descobertos até agora são super-terras, o que significa que são terrivelmente comuns em outros sistemas solares.

Há provavelmente mais de mil biliões de exoplanetas só na nossa galáxia, a Via Láctea. Tanto quanto sabemos, o universo deve estar repleto de super-terras - e algumas delas podem ser habitáveis, o que significa que abrigam condições que podem sustentar a vida, se ela lá existir.

Em 2022, por exemplo, a NASA anunciou a descoberta do planeta LP 890-9c. Nele podemos encontrar muitos requisitos para uma possível habitabilidade.

Portanto, é rochoso, cerca de 40% maior do que a Terra, e orbita na "zona habitável" do seu sistema solar, o que significa uma região onde poderia existir água líquida, embora possa ser um mundo mais fresco do que a Terra. Contudo, tudo o resto que importava saber... ainda não se sabe!

Outro planeta do tipo super-terra descoberto em 2022 pode conter um oceano muitas vezes do tamanho do da Terra. Felizmente, tanto os novos como os próximos telescópios gigantes permitirão aos cientistas espreitar as atmosferas destes mundos misteriosos e distantes.

A humanidade verá reveladas muitas super-terras misteriosas

Encontrar novos mundos é difícil. Os telescópios especializados como o telescópio espacial TESS da NASA devem olhar para as estrelas e procurar mudanças minúsculas no seu brilho.

Um escurecimento das estrelas pode significar que um planeta passou em frente da estrela, o que pode levar à descoberta de um novo mundo.

O TESS encontrou até agora mais de 240 planetas confirmados, juntamente com milhares de outros candidatos.

Uma vez descobertos os exoplanetas, os astrónomos podem procurar mais profundamente. Hoje, o Telescópio Espacial James Webb, o mais poderoso telescópio espacial alguma vez lançado, está equipado com instrumentos que podem detetar de que são compostas as atmosferas exoplanetas.

A Terra, por exemplo, contém quantidades de azoto e oxigénio, juntamente com vestígios de gases como o dióxido de carbono (embora este dióxido de carbono tenha uma influência momentânea sobre o clima).

Mas mesmo o planeta mais próximo está a milhares de biliões de quilómetros de distância. Como pode um telescópio deduzir o que está a acontecer numa super-terra tão distante?

Mais uma vez, os astrónomos dependem da luz das estrelas. Quando um planeta transita em frente de uma estrela, a luz passa através da atmosfera do exoplaneta, através do espaço, e finalmente em instrumentos chamados espectrógrafos a bordo do telescópio Webb.

São essencialmente prismas de alta tecnologia, que separam a luz num arco-íris de cores.

Aqui está o grande truque: Certas moléculas na atmosfera absorvem tipos específicos, ou cores, de luz. Assim, se esta cor não aparecer no espectro de cores observado por um espectrógrafo Webb, isso significa que foi absorvida pela (ou "consumida" pela) atmosfera do exoplaneta. Por outras palavras, este elemento está presente nos céus desse planeta.

Astrónomos querem apontar Webb para super-terra LP 890-9c

É importante notar que Webb receberá a tão necessária ajuda do ELP no final desta década. O apropriadamente chamado "Extremamente Grande Telescópio" que está a ser construído no deserto chileno profundamente escuro também recolherá luz que passa através de atmosferas de exoplanetas.

O seu espelho principal tem 39 metros de diâmetro, permitindo ao instrumento até tirar fotografias de alguns exoplanetas.

O ELT irá revolucionar o estudo dos planetas fora do nosso sistema solar.

Escreveu o Observatório Europeu do Sul (ESO), a colaboração astronómica da Europa no Hemisfério Sul.

Embora aprenderemos mais sobre super-terras nas próximas décadas, muitos continuarão a ser evasivos. Estamos intrinsecamente limitados pelo nosso endereço no cosmos.

O telescópio Webb, por exemplo, só consegue captar atmosferas exoplanetas que consegue ver a transitar em frente das suas estrelas. O Webb precisa do ângulo perfeito para ver isto acontecer, mas os nossos telescópios não estão frequentemente no ângulo certo.

O trânsito típico de um planeta em torno do tipo de estrela mais comum na nossa galáxia (chamada anã vermelha) tem apenas dois por cento de hipóteses de ser detetável.

Explicou Ravi Kumar Kopparapu, um investigador de exoplanetas no Centro de Voo Espacial Goddard da NASA.

O planeta mais próximo de nós, Proxima Centauri b, é uma super-terra descoberta em 2016. A sua existência é conhecida pelas deteções das pequenas oscilações da sua estrela, causadas pelos puxões do exoplaneta Proxima Centauri b.

Mas nenhum dos nossos telescópios atuais está posicionado para captar a luz da sua atmosfera. Grande parte do planeta permanece misterioso para nós, apesar de estar profundamente próximo, cosmicamente falando, claro.

E haverá vida nesses mundos habitáveis?

Será que algumas super-terras podem ser verdadeiramente habitáveis, o que significa que a vida poderia potencialmente habitar lá?

Esta é uma das questões fundamentais que queremos saber.

Disse Kopparapu.

Mas se uma super-terra é de facto habitável, isso não significa que haja vida lá. Nem de perto.

Um planeta habitável pode ser habitável mas não habitado.

Salientou Kopparapu.

Impey, da Universidade do Arizona, suspeita que existem bastantes super-terras habitáveis. Porquê? Têm massas maiores do que a Terra, o que lhes dá melhores probabilidades de se agarrarem a uma atmosfera espessa que os protege das radiações nocivas e dos raios UV, observou o investigador.

As super-terras também se podem agarrar a generosas quantidades de água. Aliás, conforme disse Chris Impey, professor de astronomia na Universidade do Arizona, a água não é um ingrediente raro no cosmos.