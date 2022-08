Descoberto exoplaneta a 100 anos-luz da Terra pode ser inteiramente coberto com água

A tecnologia continua a patrocinar a descoberta de novos mundos que podem ser surpreendentes. Conforme foi agora partilhado, uma equipa internacional de investigadores liderada pela Universidade de Montreal descobriu um exoplaneta que poderá ser inteiramente coberto por água.

Trata-se do planeta TOI-1452b que está a cerca de 100 anos-luz da Terra.

O planeta TOI-1452b, que gravita a sua estrela TOI-1452 está localizado na constelação do dragão. Este planeta é maior em tamanho e massa em comparação com a Terra e está localizado na "zona habitável", o que significa que a temperatura é a adequada para que a água líquida exista.

A equipa acredita que poderia ser um "planeta oceânico", um planeta coberto por uma espessa camada de água.

O que há de tão especial neste planeta oceânico?

Esta não é a primeira vez que descobrimos um exoplaneta ou planetas com água. Algumas das luas de Júpiter e Saturno estão cobertas de espessas camadas de água. No entanto, o planeta recentemente descoberto é muito mais húmido, mesmo do que a Terra.

O TOI-1452b é cerca de 70% maior do que a Terra e cerca de cinco vezes mais maciço. Mas a sua baixa densidade sugere que uma grande fração da sua massa é constituída por materiais mais leves do que os que compõem a estrutura interna da Terra, tais como a água.

Pensa-se que é composto por 30% de água, enquanto que a Terra contém apenas menos de 1% de água, tornando-a um candidato ideal para um planeta oceânico.

TOI-1452b é um dos melhores candidatos para um planeta oceânico que encontramos até à data. O seu raio e massa sugerem uma densidade muito inferior à que se esperaria para um planeta que é basicamente composto por metal e rocha, como a Terra.

Disse Charles Cadieux, autor principal do estudo, num comunicado de imprensa.

Exoplaneta está a 100 anos luz da Terra

A equipa entrou pela primeira vez no TOI-1452b através do "caçador de exoplanetas", o Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) da NASA, um telescópio espacial que procura em todo o céu por sistemas planetários próximos dos nossos.

Como houve uma ligeira diminuição do brilho de uma área do céu, os investigadores acreditavam que um planeta maior do que a Terra poderia ser encontrado dentro dessa área. Assim, começaram a pesquisar em profundidade e descobriram o TOI-1452b.