Ouvir mensagens de voz no WhatsApp? Isso pode ser o passado em breve com esta novidade

Temos visto o WhatsApp trazer novidades para o serviço, em especial no que toca a dar aos utilizadores uma interface mais interessante. Esta mudança é necessária para tornar o WhatsApp mais simples de usar. A mais recente surpresa mostra que em breve podemos deixar de ouvir mensagens de voz, podendo estas ser transcritas para o utilizador automaticamente.

WhatsApp vai transcrever mensagens de voz

Esta novidade já tinha sido há alguns meses, numa fase muito embrionária de desenvolvimento. Agora volta a surgir, acessível a muitos utilizadores da versão beta, que vão ver os áudios transcritos e traduzidos, para assim poderem ser lidos.

Vem tornar mais simples as conversas com contactos que não falam a mesmo idioma que o utilizador. Por um lado, podem simplesmente ler as mensagens recebidas por áudio em momentos que não são oportunos, e por outro podem apenas ler mensagens deste tipo que chegam de contactos com outro idioma.

Como pode ser visto na imagem abaixo, os utilizadores podem ter a certeza de que estas mensagens continuam privadas e mais ninguém poderá ter acesso a elas. A cifra é mantida mesmo que a transcrição seja aplicada, uma vez que é realizada no dispositivo do utilizador que recebe a mensagem de áudio.

Utilizador pode escolher o idioma do áudio

O utilizador só precisa de escolher o seu idioma e o resto acontecerá automaticamente. WhatsApp descarregará os pacotes de idiomas necessários, onde podemos encontrar o inglês, espanhol, português (Brasil), russo e hindi. No futuro muitos mais idiomas devem ser adicionados.

Esse recurso também oferece conveniência aos utilizadores que recebem notas de voz longas. Permite que eles leiam rapidamente as transcrições em vez de ter que ouvir a mensagem de áudio inteira, permitindo que eles entendam o conteúdo de forma mais eficiente. Importa notar que as transcrições fornecem uma referência rápida, mesmo para as pesquisas posteriores, evitando ter que reproduzir novamente.

Nas próximas semanas esta funcionalidade de transcrever as mensagens de áudio será alargada a ainda mais utilizadores do WhatsApp. Dentro de pouco tempo certamente que veremos esta novidade disponível para todos os utilizadores na versão estável e que está acessível para ser usada de forma alargada.