A revolução que Elon Musk prometeu no Twitter parece estar a demorar para acontecer. Depois de todas as confusões que surgiram recentemente, há mais uma que estará a caminho. O Twitter terá deixado de pagar à Google e em breve vários dos seus serviços vão deixar de funcionar.

Foi em 2018 que o Twitter estabeleceu um contrato com a Google para que parte dos seus serviços ficasse alojado com esta empresa. Foi no Google Cloud que estes encontraram a plataforma de alojamento que garantia a segurança e a estabilidade necessária.

Por mil milhões de dólares este negócio ficou fechado, com pagamentos mensais, e estaria a funcionar. Agora, do que é relatado, o Twitter deixou de pagar este serviço. Com o fim do contrato a chegar, a rede social parece estar a querer ter alguma vantagem negocial ou, a querer terminar a parceria.

NEW: Twitter is refusing to pay its Google Cloud bills as its contract comes up for renewal this month, leading to a high-stakes conflict between the companies that could result in Twitter’s trust and safety teams being crippled: https://t.co/cspCQgUflh — Zoë Schiffer (@ZoeSchiffer) June 10, 2023

Do que avançado, o Twitter estará também a tentar retirar todos os seus serviços da plataforma da Google até ao dia 30 de junho. No entanto, este movimento parece estar a derrapar e a demorar mais do que o previsto, o que pode trazer problemas sérios para o Twitter.

Em causa está, por exemplo, a ferramenta Smyte, que a empresa adquiriu em 2018 para reforçar as capacidades de moderação. Esta irá ficar offline e impedir que o Twitter tenha a capacidade de combater spam e material de abuso sexual infantil.

If Smyte goes down, it will likely reduce Twitter’s ability to achieve two of Musk’s stated priorities: removing CSAM and bots. — Zoë Schiffer (@ZoeSchiffer) June 10, 2023

Esta ferramenta já antes tinha mostrado problemas graves e falhado na sua função. Vários casos mostraram que a moderação do Twitter estava a falhar e a permitir que utilizadores publicassem conteúdos que que não tinham lugar na plataforma. As equipas técnicas relatavam que este falhava pelo menos 1 vez por dia.

Este é mais um caso que vem deixa a imagem do Twitter em apuros. A rede social tem estado a apresentar problemas constantes quer técnicos quer de outras causas e estas situações só vêm piorar o que está a ser oferecido aos utilizadores.