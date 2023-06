E os destaques tecnológicos da semana que passou foram…

Nesta semana que passou, ensaiámos o BYD Atto 3, detalhámos tdas as novidades da WWDC 2023, fomos conhecer a nova Renault Space e muito mais.

A WWDC 2023 da Apple veio mostrar todas as novidades que a Apple prepara para os próximos meses. Estas vão estar acessíveis aos programadores, que as vão explorar e incorporar nas suas apps. Agora que todas as novidades foram reveladas, é hora de recordar o que melhor subiu ao palco da WWDC 2023.

A produção de hidrogénio carece de acesso a água pura e os especialistas têm procurado formas de facilitar o acesso. A China conseguiu ir mais além e, com sucesso, produziu-o recorrendo à água do mar.

Apresentado na WWDC deste ano, o iOS 17 rapidamente mostrou as suas novidades. Estas pareciam encaixar bem no iPhone, mas despertaram a atenção dos mais atentos. Muitas das novidades foram copiadas pela Apple à Google e ao Android e são já bem conhecidas há vários anos. Descubra quais são.

O novo Renault Espace foi eletrificado e atualizado. Mais elegante, tecnológico e dinâmico, partilha muita coisa com o seu irmão Austral, mas não se confunde, aliás, esta continua a ser a aposta familiar da marca francesa. Fomos ensaiar o icónico monovolume.

Todos nós sabemos que as plataformas digitais se vão inspirando umas nas outras. No entanto, há algumas que têm maior popularidade e aparentemente deveriam ser estas a mostrar inovação... mas nem sempre é assim! O WhatsApp voltou a copiar o Telegram. Conheça a nova funcionalidade.

Com cada vez mais marcas a abraçar os carros elétricos, há marcas que se destacam por várias razões. A BYD é uma dessas marcas, que com uma linha de propostas muito interessantes quer conquistar o mercado europeu. O BYD Atto 3 passou pelo Pplware e temos já muito para mostrar. Vamos conhecer esta proposta que temos no nosso mercado dos carros elétricos.

Com a Gigafactory de Berlim a produzir a um ritmo elevado, a Tesla quer alargar a sua presença na Europa. Para isso irá criar novas fábricas para crescer e o destino da próxima parece já escolhido. Deverá ser em Espanha, perto de Valência, onde irá investir mais de 4,5 mil milhões de euros.

Quando passou a aplicar os bloqueios à partilha de contas, esperava-se que o Netflix passasse a ter muito menos utilizadores. Os primeiros números mostravam isso e a opinião geral era de abandono. Agora, e segundo uma fonte independente, o cenário é bem oposto e o número de utilizadores do Netflix não para de aumentar.