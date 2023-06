WhatsApp volta a copiar o Telegram! Saiba o que foi agora…

Todos nós sabemos que as plataformas digitais se vão inspirando umas nas outras. No entanto, há algumas que têm maior popularidade e aparentemente deveriam ser estas a mostrar inovação... mas nem sempre é assim! O WhatsApp voltou a copiar o Telegram. Conheça a nova funcionalidade.

WhatsApp anuncia oficialmente canais para a sua plaatforma...

Já pensou ter um canal, publico ou até mesmo privado, onde pudesse escrever para milhares de pessoas? O Telegram permite fazer isso. Os canais são uma ferramenta para transmissão pública de mensagens para grandes audiências. Na verdade, os canais no Telegram podem ter um número ilimitado de inscritos.

Quando publica algo num canal, a mensagem é assinada com o nome do canal e não com o seu. A gestão do canal pode ser feita com vários administradores. Quem se inscreve pela primeira vez tem sempre acesso ao histórico de mensagens do canal.

O WhatsApp tinha tem algo semelhante (mas bastante mais limitado) e até é mais simples do que pensa - ver aqui. Tal como tínhamos referido aqui, o WhatsApp preparava-se para ter canais ao estilo do Telegram. Esta nova funcionalidade será testado inicialmente em Singapura e na Colômbia.

Segundo revela a empresa...

Os canais do WhatsApp terão como objetivo tornar-se o recurso de mensagens públicas mais seguro disponível e continuar a oferecer um nível de privacidade que os utilizadores da aplicação esperam

A Meta rvelou que a Organização Mundial da Saúde (OMS) e os clubes de futebol FC Barcelona e Manchester United estarão entre as organizações parceiras.