WhatsApp: Como criar canais como os do Telegram?

O WhatsApp é o serviço de mensagens mais popular do mundo! De acordo com dados recentes, o TikTok perdeu mesmo o 1.º lugar para o WhatsApp em novembro ao nível de apps móveis. Apesar da interface simples, o WhatsApp oferece muitas funcionalidades.

Sabia, por exemplo, que no WhatsApp pode criar canais como os do Telegram?

Já pensou ter um canal, publico ou até mesmo privado, onde pudesse escrever para milhares de pessoas? O Telegram permite fazer isso. Os canais são uma ferramenta para transmissão pública de mensagens para grandes audiências. Na verdade, os canais no Telegram podem ter um número ilimitado de inscritos. Quando publica algo num canal, a mensagem é assinada com o nome do canal e não com o seu. A gestão do canal pode ser feita com vários administradores. Quem se inscreve pela primeira vez tem sempre acesso ao histórico de mensagens do canal.

O WhatsApp também tem algo semelhante e até é mais simples do que pensa.

Como criar um canal no WhatsApp só para o envio de mensagens?

Na prática, basta que crie um grupo normal e defina que apenas os administradores podem enviar mensagens. Com o grupo criado pode facilmente adicionar contactos ou então fazer um convite aos seus amigos. No grupo criado estão disponíveis as funcionalidades que já conhecemos de outros grupos. Podemos ver todos os ficheiros e ligações, assinalar mensagens, pesquisar por mensagens, desativar notificações, definir papel de parede, mensagens com expiração, etc.

Fácil não é? Como esta funcionalidade no WhatsApp pode criar canais de comunicação, para difundir para um grupo de pessoas em simultâneo. Além de ter a possibilidade para apenas enviar mensagens, pode também tirar as permissões para que os utilizadores personalizem o grupo.

O WhatsApp é plataforma de comunicação, que agora pertence ao Facebook, e é uma das mais usadas em todo o mundo. Segundo informações deste ano, esta plataforma reúne mais de 2 mil milhões de utilizadores em todo o mundo, um número significativo face a todas as alternativas que existem.

Leia também…