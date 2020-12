TikTok perdeu o 1.º lugar para o WhatsApp em novembro… estará a mudar o mundo?

Estes rankings relativos a apps são importantes pela tendência que transmitem. São linhas temporais que nos dizem onde os utilizadores gastam mais tempo. O TikTok, por exemplo, uma app de puro entretenimento, foi nesta pandemia a campeã dos downloads. Aliás, cresceu tanto que colocou mesmo em causa a segurança nacional dos EUA. Contudo, novos ventos parecem estar a soprar e a app do Facebook, o WhatsApp, reconquistou no mês passado o trono.

Segundo a Sensor Tower, empresa que fez o levantamento de dados de mercado, a aplicação de mensagens ultrapassou o TikTok e lidera pela primeira vez este ano a lista das apps mais descarregadas.

TikTok perde o primeiro lugar para o WhatsApp, mas…

Tirando o Zoom que em abril esteve na primeira posição, o TikTok não tem largado o primeiro lugar. No entanto, nas aplicações mais descarregadas globalmente, o WhatsApp voltou ao ponto cimeiro em novembro.

A app chinesa TikTok trouxe uma moda nova ao mundo em 2020. Vídeos curtos, efeitos simples e uma forma rápida de se partilhar habilidades e formas de estar com uma legião de utilizadores. Numa análise rápida deste fenómeno, podemos referir que o TikTok está disponível em mais de 150 países e tem mais de mil milhões de utilizadores.

Utilizadores ativos mensais: Cerca de 850 milhões de utilizadores

Total de downloads em 2020: Mais de 2 mil milhões de downloads

Faixa etária com mais utilizadores: faixa dos 10 aos 19 anos constitui 32,5% dos utilizadores totais

Média de minutos por utilizador: 52 minutos por dia

Além destes números, há muitos outros que balizam o tipo de utilização, o número de vezes que o utilizador abre a app, entre muitos outros dados que fazem do TikTok um caso de incrível sucesso.

Assim, relativamente ao mês de novembro, em termos de downloads, o WhatsApp foi a aplicação não relacionada a jogos com mais downloads em todo o mundo, em novembro de 2020. A app de chat do Facebook conseguiu quase 58 milhões de instalações.

Os países com mais instalações da aplicação durante este período foram a Índia com 30% do total de downloads e a Nigéria com 10%. A classificação completa das 10 melhores aplicações em todo o mundo por downloads para novembro de 2020 está acima.

Mas quem mais faturou foi o TikTok…

Este é o outro lado da moeda. Na verdade, o primeiro ou o segundo lugar nos downloads não é tão relevante assim. Isto porque no ranking das apps quem mais receita gera é o TikTok. Segundo o Sensor Tower, no mês de novembro, a app chinesa recolheu 123 milhões de dólares gastos pelos utilizadores. Isto corresponde a quase 4 vezes mais receita do que em novembro de 2019.

Cerca de 85% da receita do TikTok veio da Douyin (a app TikTok chinesa) na China. A seguir, com 8% são receitas dos Estados Unidos e 2% da Turquia.

O TikTok tem na App Store o lugar número 1, enquanto na Play Store este ocupa a posição número 10. Esta diferença explica-se pelo facto de na China, maior mercado do TikTok, não haver este serviço da Google.

O mundo poderá estar a mudar, depois de muitos meses de mais confinamento e muitas restrições. No entanto, neste carrossel de aplicações, dificilmente mudará o paradigma do uso dos smartphones para entretenimento. Apesar de o TikTok estar a liderar, o YouTube não larga os primeiros lugares.