COVID-19: Baralhado com tanta medida? Este site vai ajudá-lo

A pandemia por COVID-19 tem-nos obrigado a mudar um conjunto de hábitos. Cada país tem implementado um conjunto de medidas excecionais com o objetivo de controlar a infeção. No entanto, com tanta medida e restrição e também uma comunicação nem sempre acertada, é difícil estar a par de todas as limitações.

Sabia que há um site que simplifica a apresentação das medidas de contenção oficiais do governo, por concelho e por dia?

Medidas de contenção à COVID-19

Chama-se Pandemia Clara, e tal como o nome sugere, apresenta de forma clara todas as medidas de contenção do governo. Além disso, o site tem filtros para que, por dia ou por concelho, saiba tudo o que pode ou não fazer. Do lado esquerdo basta que escolha o concelho e o dia, sendo as medidas apresentadas do lado direito. É também apresentada a informação sobre o nível de risco do concelho escolhido.

Plano de vacinação

Além isso, neste site é também possível encontrar informação sobre o plano de vacinação nacional. Indicando a sua idade e grupo onde se insere, poderá saber a que fase de vacinação pertence. Sabendo a fase, passa a ter uma ideia de quando poderá começar a tomar a vacina.

Por fim, podemos também obter informações sobre pontos de testagem. Mais uma vez, selecionando o concelho, podemos saber onde podemos fazer testes à COVID-19 e de que forma pode ser feito (Drive thru ou domicílio).

O site é simples, mas simplifica a disponibilização da informação que nem sempre é entendida pelos portugueses.

Pandemia Clara