Largue o WhatsApp! Aprenda a usar o Telegram (Parte 7)

Aos poucos, o Telegram tem vindo a ganhar adeptos. Esta plataforma destaca-se por oferecer os melhores mecanismos de segurança e em termos de funcionamento é semelhante às plataformas. Para melhor conhecermos o Telegram, iremos durante as próximas semanas deixar algumas dicas de utilização.

Sabia que o Telegram já ultrapassou os 400 milhões de utilizadores? Hoje vamos ensinar como podem criar um canal.

Já pensou ter um canal, publico ou até mesmo privado, onde pudesse escrever para milhares de pessoas? O Telegram permite fazer isso. Os canais são uma ferramenta para transmissão pública de mensagens para grandes audiências. Na verdade, os canais no Telegram podem ter um número ilimitado de inscritos. Quando publica algo num canal, a mensagem é assinada com o nome do canal e não com o seu.

A gestão do canal pode ser feita com vários administradores. Quem se inscreve pela primeira vez tem sempre acesso ao histórico de mensagens do canal.

Como criar um canal no Telegram?

A criação de um canal no Telegram é muito simples. Para tal basta ir a Chats e carregar no botão para iniciar um novo. Nas opções apresentadas devem escolher Novo Canal. Em seguida é indicado o que é um canal. Avançando devem indicar o nome do Canal e uma Breve Descrição.

Ainda durante o processo de criação, deverá escolher se pretende que o canal seja Público ou Privado. No caso dos canais públicos os grupos podem ser encontrados e qualquer um pode entrar. Relativamente aos canais privados, é preciso ter o link de acesso.

O criador de um canal pode transmitir mensagens, apagar qualquer mensagem, adicionar inscritos (apenas os primeiros 200), remover inscritos, alterar o nome do canal, imagem de perfil e link, assim como apagar o canal completamente. Se uma mensagem for apagada de um canal, ela irá desaparecer para todos os inscritos no canal. Para iniciar o grupo devem escolher alguns contactos.

Cada post publicado num canal possui um contador de visualizações. As visualizações de mensagens encaminhadas também são incluídas no contador total, dessa forma pode saber facilmente o impacto do post.

E por hoje é tudo! Estejam atentos aos próximos tutoriais, pois esta ferramenta tem muitas funcionalidades para descobrir, muitas delas que nem existem em outras plataformas. Aliás, esta plataforma de comunicações tem servido de inspiração para muitas outras plataformas. Descubram outras funcionalidades nos links que disponibilizamos a seguir.

