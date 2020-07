Xiaomi Mi TV Stick aparece na loja oficial de Portugal por 40 euros

Tal como já tivemos oportunidade de dizer por várias vezes, a Xiaomi é atualmente uma das marcas mais acarinhadas e admiradas pelo público. O motivo deve-se ao lançamento de produtos de bastante qualidade, com características inovadoras, design elegante e, claro, a preços bastante apelativos e acessíveis.

Um dos produtos que a empresa chinesa está a preparar é o comando Xiaomi Mi TV Stick. Mas o dispositivo apareceu agora na Mi Store de Portugal com o preço de 40 euros.

A chinesa Xiaomi não se dedica apenas aos smartphones. O leque de produtos da empresa é vasto e está em constante atualização para levar para o mercado equipamentos inovadores, úteis e sobretudo acessíveis.

Do catálogo da marca fazem parte smartwatchs, TVs inteligentes, colunas, drones, aspiradores, entre outros.

Comando Mi TV Stick da Xiaomi é divulgado na loja oficial de Portugal

A Xiaomi desenvolveu um comando mas ainda pouco se sabia sobre este gadget. No entanto o Mi TV Stick apareceu na loja oficial portuguesa da Xiaomi, nesta quarta-feira, e revelou alguns detalhes.

De acordo com a publicação:

O Mi TV Stick chegou para transformar a tua televisão numa Smart TV. Compacto, simples e acessível, este novo produto utiliza Android TV 9.0 para funcionalidades superiores. Um sistema mais inteligente, uma forma mais inteligente de veres o melhor conteúdo.

O comando foi colocado a um preço de 39,99 euros na Mi Store Portugal, é indicado como sendo “novidade” mas “indisponível”. No entanto foi dada a possibilidade dos utilizadores serem notificados assim que o produto estivesse disponível.

No entanto o produto já foi retirado da página e, ao tentar aceder ao anúncio, recebemos a mensagem “Ooops. Página não encontrada. Por favor verifique o endereço e tente novamente.”

Já anteriormente o Xiaomi Mi TV Stick havia surgido na página da Gearbest, como mostra a imagem seguinte.

O comando ainda não foi lançado oficialmente, mas estima-se que isso possa acontecer já na próxima quarta-feira, dia 15 de julho.

De acordo com as informações, o Xiaomi Mi TV Stick trará 1GB de RAM e 8GB de armazenamento interno. Virá com um processador Quad-Core Cortex-A53 com GPU Mali-450, Bluetooth 4.2 e suporte para o Google Assistant.

Tal como podemos ver nas imagens, o comando traz botões dedicados à Netflix e ao Amazon Prime. Terá ainda suporte para Dolby Audio e DTS Surround Sound, Wi-Fi de banda dupla e entrada HDMI e micro-USB.

Leia também: