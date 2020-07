Xiaomi Mi Band 4C – a mais barata das smartbands chegou

Sem grandes surpresas, a Redmi Band ganhou uma versão sob a marca Xiaomi. A marca chinesa continua a lançar gadgets iguais com nomes diferentes e sob marcas diferentes, de forma a atingir mais mercados. Assim, surge a Xiaomi Mi Band 4C.

A nova smartband é então uma das mais baratas opções do mercado e poderá ser uma excelente alternativa à Mi Band 5.

Xiaomi Mi Band 4C, sem surpresas

Os rumores de que a Xiaomi iria lançar a Redmi Band sob a sua marca principal já tinham surgido há algum tempo. Não sendo um produto semelhante às Mi Band já conhecidas, a Xiaomi decidiu incluí-la na família.

A Mi Band 4C foi assim anunciada hoje sem grandes surpresas. Na verdade, as especificações e o design já eram conhecidos.

Vem equipada com um ecrã AMOLED a cores, de 1,08 polegadas, num formato retangular, com vidro temperado 2.5D. Tem ainda Bluetooth 5.0 BLE para ligação com o smartphone.

Para ser um assistente das atividades físicas diárias, conta com um pedómetro e sensor de batimentos cardíacos. Além disso, disponibiliza um sistema de alerta de sedentarismo. Para a prática de desporto, a Mi Band 4C inclui ainda 5 modos desportivos.

Na ligação com o smartphone, o utilizador pode contar com uma verdadeira extensão no seu pulso, uma vez que recebe todas as notificações de chamadas, SMS ou mensagens noutras apps de conversação, tudo na smartband. Não esquecendo que também pode funcionar como despertador.

A sua bateria oferece uma autonomia até 14 dias tendo uma capacidade de 130 mAh. É ainda à prova de água (5ATM) podendo assim ser utilizada em alguns desportos aquáticos.

Para já, a Mi Band 4C Global, foi lançada na Malásia, mas em breve chegará a outros mercados. O seu preço elegível no site de venda é de RM 99.00, o que equivale a cerca de 20 € (à taxa de câmbio atual).