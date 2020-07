Novidades de julho do PlayStation Now

O Serviço da Sony, Playstation Now, recebe regularmente novidades, o que é o mesmo que dizer, recebe regularmente novos jogos ao seu catálogo.

Os jogos deste mês já são conhecidos e venham saber quais são.

Tal como sucede todos os meses, já foi revelada a atualização deste mês para o catálogo do PlayStation Now (PS Now).

O serviço permite aos jogadores jogarem via streaming (de forma instantânea na nuvem, sem ser necessário ter a versão física ou digital de um jogo) os seus jogos preferidos das várias consolas da familia Playstation (Playstation 4, Playstation 3 ou Playstation 2) , numa PlayStation 4 ou num PC com Windows.

Venham conhecer os jogos deste mês.

Watch Dogs 2 Em Watch Dogs 2, os jogadores vestirão a pele de Marcus Holloway, um jovem e brilhante hacker e o mais recente recruta da secção de São Francisco da DedSec. Marcus está equipado com um impressionante leque de capacidades e ferramentas – incluindo um carro de controlo remoto e um drone – e tem toda a Bay Area de São Francisco ao seu dispor, desde o Silicon Valley até às ruas da baixa da cidade. Neste título, os jogadores terão de entrar em todos os seus dispositivos eletrónicos, sistemas informáticos ou veículos, recolher informações de todos os cidadãos e infiltrar-se na infraestrutura de uma cidade inteira enquanto lutam ao lado da comunidade hacker contra um sistema imoral.

Street Fighter V E eis o ingresso de um dos jogos de luta mais conhecidos do Mundo inteiro, no catálogo Playstation Now. Em Street Fighter V, Ryu, Chun-Li, Blanka e os outros personagens já conhecidos dos fãs regressam para lutar no palco mundial, e os jogadores terão de se preparar, mais uma vez, para o combate das suas vidas. Para isso terão de dominar movimentos especiais e, entre outras coisas, vencer as rondas dos torneios. É necessário o PlayStation Plus para jogar online.

Hello Neighbor Por último, Hello Neighbor é um jogo de terror em que os jogadores invadem a casa do seu vizinho para descobrirem os segredos que ele esconde na cave. Aqui, os jogadores jogarão contra uma IA avançada que aprende os seus movimentos num jogo que tanto terá de divertido como de exigente e até mesmo de assustador.

Todos aqueles que não têm uma subscrição do PlayStation Now ativa, incluindo quem já usufruiu do período experimental gratuito de 7 dias do serviço, poderão desfrutar destes títulos de forma gratuita. Para isso basta descarregarem, ou voltarem a descarregar, o período experimental de 7 dias do serviço, que está disponível na PlayStation Store.

O PlayStation Now é um serviço de subscrição de jogos na nuvem e está disponível por:

9,99 € por mês;

24,99€ por trimestre;

59,99€ por ano;