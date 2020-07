Será assim o futuro OnePlus Nord? Há já imagens que o revelam

Com o lançamento do OnePlus Nord cada vez mais próximo, as notícias não param de surgir, com a própria OnePlus a revelar especificações a conta-gotas. O design já surgiu de relance em alguns vídeos promocionais, o que motivou à criação de imagens virtuais que podem estar muito próximas da realidade.

Conheça o design do OnePlus Nord e mais algumas características já confirmadas… ou simplesmente especuladas.

A OnePlus está a fazer uma campanha fortíssima para o lançamento do seu novo smartphone de gama média. Ao que tudo indica, a marca quer ter neste segmento uma continuidade de lançamentos, marcando assim uma nova fase da marca.

Se inicialmente se podia pensar que poderíamos ver a marca de volta aos “flagship killers”, o próprio CEO afastou essa hipótese, afirmando que não era suposto voltarem ao passado.

Nos vídeos de promoção ao smartphone e a esta nova fase da marca, já se pôde vislumbrar um pouco do que será o Nord. Assim, com base nessas imagens e mais algumas informações, foram criadas imagens virtuais que deixa perceber exatamente como será o novo smartphone.

As confirmações da OnePlus

Além das imagens divulgadas pela própria OnePlus nos seus vídeos, pelas redes sociais já deixou algumas garantias. Uma das primeiras confirmações foi relativa ao processador Snapdragon 765G.

Ontem revelou finalmente que o ecrã de 6,55 polegadas seria mesmo AMOLED através de um meme conhecido da Internet. Prevê-se ainda que tenha uma taxa de atualização de 90Hz.

Hoje foi dia de mais uma partilha que apenas confirma o número de câmaras frontal e traseira. Sabe-se, no entanto, que as câmaras frontais serão de 32 + 8 MP e que as frontais serão de 48 + 8 + 5 + 2 MP.

Também a caixa já foi revelada, contudo, não há nada que se destaque verdadeiramente, a não ser o seu tamanho. Trata-se de uma grande caixa para um smartphone… mas aparentemente é muito resistente.

No dia 15 de julho dá-se início a mais uma campanha de pré-reservas, por 24 horas. Estas reservas obrigam ao pagamento de 20 € que será depois transformado num voucher para a compra do smartphone. Além disso, quem fizer a pré-reserva irá receber um presente da marca.

O grande lançamento acontece a 21 de julho num evento que utilizará a Realidade Aumentada e que poderá assistir através do seu smartphone.