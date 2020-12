Cloud Gaming vai-se expandir em 2021 ao iOS e PC

“A Xbox irá expandir o Cloud Gaming a mais dispositivos em 2021“, foi esta a revelação de Jerret West, CVP da Microsoft Gaming.

É a confirmação clara que o compromisso da Microsoft em trazer os videojogos para uma crescente diversidade de plataformas, se mantém inalterado. Mas entretanto houveram mais novidades…

O grande momento deste ano para os lados da Microsoft, já passou. Refiro-me claramente ao lançamento da Xbox Series X, um marco que ficará para sempre na história da companhia e, seguramente, de muitos jogadores que adquiriram a máquina da Microsoft.

Num comunicado recente, a gigante norte-americana agradeceu a toda a comunidade que apostou na sua consola e, revelou ainda algumas novidades.

Jerret West, CVP da Microsoft Gaming, foi o porta-voz destas novidades, revelando ainda um pequeno balanço do lançamento da Xbox Series X e S, assim como já apontou baterias para o futuro.

Foi no início da semana que Jerret West revelou algumas curiosidades e novidades sobre o estado da nação Microsoft, no que respeita ao Gaming e à sua nova consola Xbox Series X.

Segundo Jerret, a resposta ao lançamento da Xbox Series X|S tem bastante positiva. Segundo o comunicado da Microsoft, foram jogados cerca de 3800 títulos diferentes na nova consola e, no conjunto, foram jogados vários milhares de milhões de horas.

Entretanto, também o serviço Xbox Game Pass tem estado a dar cartas, com mais de 1.6 milhões de upgrades a jogos, com base no sistema Smart Delivery.

Outra estatística interessante revelada por Jerret, indica que mais de 40% dos novos jogadores Xbox, estão a usar uma consola Xbox Series S. De relembrar que a Xbox Series S é a versão mais modesta e menos poderosa da nova geração de consolas Xbox.

Quanto aos jogos mais jogados durante o mês de Novembro, a escolha dos jogadores Xbox Game Pass incidiu sobretudo em Destiny 2: Beyond Light, Rainbow Six: Siege, Tetris Effect Connected, e Star Wars: Jedi Fallen Order.

xCloud (beta) with Xbox Game Pass Ultimate

Entretanto, foram também reveladas novidades sobre o Cloud Gaming. Com efeito, Jerret revelou que o Cloud Gaming, com o Xbox Game Pass Ultimate, chegará em 2021 a mais plataformas. Tanto dispositivos iOS e PC com Windows, deverão receber durante a Primavera de 2021 novidades nesta área.

O Cloud Gaming com o Xbox Game Pass Ultimate vai entretanto chegar também a novos mercados, como Austrália, Brasil, Japão e México (todos em preview, de momento), no próximo ano.

Jogos a caminho em 2021

E quanto a jogos novos, Jerret também revelou o que se aproxima no decorrer do próximo ano.

Entre as novidades dos Xbox Game Studios, um dos jogos mais ansiados é precisamente Halo Infinite (o regresso do Masterchief). O jogo deverá chegar em 2021, assim como muitos outros títulos ainda por revelar.

As séries Forza, Sea of Thieves ou Grounded irão também receber novidades no decorrer de 2021 assim como a Bethesda terá ainda uma palavra a dizer, sobre os seus próximos jogos.

Deixamo-vos com a lista de jogos, já identificados, a caminho da Xbox:

CrossfireX

12 Minutes (console launch exclusive)

Lego Star Wars: The Skywalker Saga

Far Cry 6

Tom Clancy’s Rainbow Six Quarantine

Chorus

Ruined King: A League of Legends Story

Scarlet Nexus

Balan Wonderworld

Resident Evil Village

The Artful Escape

Echo Generation

Songs of Iron

Tunic

Sable

Bright Memory Infinite

Way to the Woods

Echo Generation

Outriders

Shredders (console launch exclusive)

E relativamente ao Xbox Game Pass, podem-se esperar:

Halo Infinite

Psychonauts 2

The Ascent

The Medium (console launch exclusive)

The Gunk (console launch exclusive)

Warhammer 40K: Darktide (console launch exclusive)

Exomecha (console launch exclusive)

Scorn

Skatebird

Dead Static Drive

The Good Life

São muitos e bons, pelo que 2021 se afigura como um bom ano para os lados da Xbox.