WhatsApp a funcionar em 4 dispositivos diferentes com a mesma conta?

Ao contrário de outros serviços de comunicação, o WhatsApp usa o número de telefone como identificador. A estratégia é interessante, mas tem também algumas restrições. Por exemplo, não é possível ter a funcionar a app num smartphone sem cartão SIM (apenas via Web).

Mas os responsáveis pelo serviço estão já a tratar disso! Em breve será possível ter o WhatsApp a funcionar em 4 dispositivos distintos e em simultâneo.

WhatsApp irá funcionar em vários dispositivos em simultâneo

O WhatsApp é das mais interessantes ferramentas para comunicação. O serviço oferece bastantes e interessantes novidades, mas em breve irá receber mais algumas.

Uma das novidades que se tem vindo a falar é a possibilidade da mesma conta estar em funcionamento simultâneo em mais do que um dispositivo. Segundo o site WaBetainfo esta plataforma de comunicações funcionará em 4 dispositivos diferentes com a mesma conta.

A funcionalidade ainda está em desenvolvimento e não se sabe quando será lançada. Por agora, recorrendo ao serviço via Web, é possível ter este serviço num smartphone e também num outro dispositivo (ex, PC, tablet, etc). No artigo seguinte é possível ver todos os passos que necessita.

O WhatsApp, que agora pertence ao Facebook, é um dos mais usadas em todo o mundo. Segundo informações deste ano, esta plataforma reúne mais de 2 mil milhões de utilizadores em todo o mundo, um número significativo face a todas as alternativas que existem.

