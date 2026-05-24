Xiaomi deixa o alerta: preços dos smartphones vão subir ainda mais

Com a pressão que os centros de dados para a IA estão a trazer, os componentes básicos estão a ser escassos. Isso leva a algo que todos já viram, que é o aumento dos preços. Agora, o CEO da Xiaomi voltou a lembrar o problema e a alertar que os preços dos smartphones vão subir ainda mais.

Xiaomi: preços dos smartphones vão aumentar mais

O CEO da Xiaomi, Lei Jun, alertou que os smartphones podem ficar mais caros nos próximos anos devido ao aumento contínuo dos preços dos chips de memória em toda a indústria. Durante o evento de lançamento do Xiaomi 17 Max, Lei Jun afirmou que os utilizadores que costumam trocar de smartphone anualmente não devem adiar as suas decisões de compra.

Lei Jun afirmou que o aumento contínuo dos custos dos componentes pode pressionar os preços dos smartphones para cima no futuro. Lembrando que a empresa foi uma das primeiras marcas a alertar para o aumento dos preços da memória no ano passado, o executivo realçou que esta pressão de custos deverá manter-se por, pelo menos, mais dois anos.

Aumento dos custos e das expectativas de preços

O aumento dos preços de armazenamento e memória está a ter impacto direto nos custos de produção de smartphones, bem como de outros produtos eletrónicos de consumo. A Xiaomi afirma que está a tentar mitigar o impacto destes aumentos de custos para os clientes, melhorando a eficiência da cadeia de abastecimento e implementando otimizações tecnológicas.

Lei Jun afirmou que a empresa está a tentar absorver alguns dos custos adicionais internamente, mas se os custos de memória continuarem a subir ao ritmo atual, manter os preços estáveis ​​poderá tornar-se difícil. O presidente do Grupo Xiaomi, Lu Weibing, partilhou preocupações semelhantes numa transmissão em direto recente.

Os aumentos de preços continuam no setor

Lu Weibing prevê que alguns smartphones premium de marcas chinesas poderão ultrapassar os 10.000 yuan, ou aproximadamente 1266 euros, até ao final deste ano. Observa que a atual tendência de subida dos preços da memória poderá continuar pelo menos até ao final de 2027 e até mesmo prolongar-se até 2028, acrescentando que a pressão sobre os componentes críticos não deverá diminuir no curto prazo.

O mercado dos smartphones já começa a sentir os efeitos do aumento dos custos dos componentes. Desde março, muitos modelos de smartphones na China registaram aumentos de preços entre 200 (25 euros) e 400 yuans (50 euros) devido a estes custos.